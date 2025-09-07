Подробно търсене

На протест срещу безводието в Плевен беше обявено намерение за внасяне на колективна жалба

Кореспондент на БТА в Плевен Юрий Конов
Плевен,  
07.09.2025 20:26
 (БТА)

На протест срещу безводието пред сградата на Община Плевен беше обявено намерение за внасяне на колективна жалба до институциите, а гражданите бяха приканени да се подпишат, когато събирането на подписите започне. Призива отправи Даниела Христова от Гражданско сдружение „Контракорупция“.

Жалбата ще бъде внесена в четири институции: Община Плевен, Областна администрация, прокуратурата и омбудсмана на Република България. Тепърва в града ще бъдат определени местата, на които ще се събират подписите. 

Жалбата ще бъде за всички несвършени своевременни действия през последните три седмици, както и за искания какво точно да се направи, за да бъдат решени проблемите, каза за БТА Даниела Христова. Текстът на жалбата ще бъде уточнен допълнително и оповестен публично и в социалните мрежи.

„Искрено вярвам, че всички тук ще направите така, че поне десет човека от вашите семейства да съберат още по десет подписа, за да можем да бъдем достатъчно твърди в исканията си и управниците да разберат, че ние няма да се откажем от това, което ни е в право“, каза Христова пред протестиращите.

Организаторът на протеста Борислав Цветанов се обърна към с тях с думите, че е време да кажат „Стига!“, без значение на различията помежду си. Той призова към по-голяма масовост и с взаимни усилия хората да бъдат събудени. Цветанов показа пред присъстващите части от водопроводни тръби, полагани в Германия, и изказа мнение, че те са по-качествени от тези, с които предстои да се подмени старият водопровод.

Председателят на Движение "Защита на гражданите и държавата" професор Петьо Хаджиев прикани плевенчани да направят граждански трибунал и така да станат местната контролна власт.

По време на протеста беше дадена думата на всеки, който желае да се изкаже. Множеството изрази своето желание за продължаване на протестите.

Преди три седмици се състоя първият протест за това лято срещу водния режим и безводието в Плевен и населени места в областта. Миналата неделя имаше втори протест. Проблемът с водоснабдяването предизвика протести на плевенчани и миналата година, които започнаха в началото на декември.

По-рано днес протестиращи затвориха за един час пътния възел край плевенското село Ясен.

 

/БИ/

Свързани новини

05.09.2025 18:10

Удължава се бедственото положение на територията на област Плевен

Удължава се бедственото положение на територията на област Плевен, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация. С днешна заповед на заместник областния управител Павлин Фильовски се удължава бедственото положение, считано от 00:00 часа на 9 септември до 1 октомври включително.
05.09.2025 14:35

На заседание на Областния кризистен щаб в Плевен беше направен седмичен отчет на свършеното за решаването на проблема с безводието

В Плевен за трета поредна седмица се състоя заседание на Областния кризисен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия на територията на област Плевен, свикано по повод проблемите с водоснабдяването. Целта е представители на различни институции като Община Плевен, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Плевен, Басейнова дирекция „Дунавски район“, „Напоителни системи“ ЕАД – клон Среден Дунав и други да посочат конкретни мерки за справяне с безводието, и да докладват за изпълнението на вече набелязани такива.
05.09.2025 13:59

Комплексните мерки до 15 дни трябва да облекчат водния режим в Плевен, смята инж. Лозко Лозев от „Български ВиК холдинг“

Комплексните мерки, които се предприемат за разрешаване на проблема с безводието в Плевен, до 15 дни ще могат да дадат резултат и след това да се повиши броят на часовете, когато гражданите ще могат да получават вода. Това каза пред журналисти в Плевен председателят на Управителния съвет на „Българския ВиК холдинг“ инж. Лозко Лозев. Той участва в заседание на Областния кризисен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия на територията на област Плевен, свикано по повод проблемите с водоснабдяването.
05.09.2025 12:25

Водата в Плевен е годна за пиене, съобщи директорът на здравната инспекция

Водата в Плевен е годна за пиене. Това съобщи директорът на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Плевен д-р Илиян Минчев по време на днешното заседание на Областния кризисен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия на територията на област Плевен, свикано по повод проблемите с водоснабдяването.
04.09.2025 17:57

Кметът и областният управител на Плевен информираха президента Румен Радев за предприетите мерки за справяне с водната криза

Кметът и областният управител на Плевен информираха президента Румен Радев за предприетите мерки за справяне с водната криза на среща в сградата на Общината.
04.09.2025 16:41

Немислимо е държавата да не може да гарантира достъп до вода, каза президентът Румен Радев след среща с кмета и областния управител на Плевен

Искам да изразя своята солидарност с гражданите на Плевен и на региона, и с хилядите българи от страната, измъчвани от безводието. Водата е базова ценност и е немислимо в европейска България държавата да не може да гарантира достъп до най-елементарното, достъп до вода.
03.09.2025 14:12

Над три часа продължи заседанието на Временната кризисна комисия по проблемите на водоснабдяването в община Плевен

Над три часа продължи второто заседание на Временната кризисна комисия по проблемите на водоснабдяването в община Плевен. То се състоя в конферентната зала на Община Плевен.
02.09.2025 15:01

Община Плевен няма да се възползва от пряко договаряне с фирми в условията на бедствено положение, каза заместник-кметът Калоян Къдрийски

Община Плевен няма да се възползва от възможността за пряко договаряне с фирми в условията на обявено бедствено положение. Това каза заместник-кметът Калоян Къдрийски, цитиран от общинския пресцентър.
02.09.2025 14:52

Още три села от община Плевен се включат към населените места с обявено бедствено положение заради безводието

Още три села от община Плевен се включват към населените места, за които от днес е в сила бедствено положение заради безводието. Това са Ясен, Опанец и Буковлък. Това съобщиха от пресцентъра на областната администрация. Те допълват, че областният

Към 20:39 на 07.09.2025 Новините от днес

