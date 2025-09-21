Подробно търсене

Протестиращи срещу безводието отново блокираха входно-изходните артерии на Плевен

Кореспондент на БТА в Плевен Юрий Конов
Протестиращи срещу безводието, които нямат коли, блокираха една от главните улици на Плевен със скандирания "Искаме вода!" Снимка: Кореспондент на БТА в Плевен Юрий Конов
Плевен,  
21.09.2025 17:22
Протестиращи срещу безводието отново блокираха входно-изходните артерии на Плевен за един час.

Протестът, който се организира за пета поредна неделя, започна с автошествие от парка „Кайлъка“. За втори път протестиращите се разделиха на няколко лъча. Единият се отправи към пътния възел на главния път Бяла – Ботевград край село Ясен и блокира движението и в двете посоки. Днес беше спряно движението и по страничния път към Крушовица и Садовец.

Участниците във втория лъч блокираха движението по главния път Ловеч – Плевен на пресечката за село Бохот. Третата група затвори пътя Бяла – Ботевград в близост до селскостопанското летище до село Гривица.

Протестиращите без автомобили блокираха пешеходната пътека на ул. „Димитър Константинов“ между бившия Куклен театър и сградата, в която се помещава Регионалното управление на образованието.

Днес от Плевен тръгна и пети лъч, който се отправи към пътния възел до ловешкото село Абланица. Там за един час, от 17:00 ч. до 18:00 ч. ще бъдат блокирани пътищата Ловеч- Троян и София- Варна.

Организаторът Борислав Цветанов каза, че протестите се разширяват. Ще стават все по-големи и те имат готовност да блокират и магистралите. Хората, които излизат на тях искат държавата да ги чуе и да покажат, че не са обречени и няма да търпят.

Във връзка с предстоящия Ден на Независимостта Цветанов смята, че имаме независимост, но само на документи, а не в действителност. В 21-ви век трябва да имаме по-големи изисквания от държавата от това да се молим за вода.

Исканията на протестиращите са да бъде подменена водопреносната мрежа, да се монтират нови измерватели, за да се види къде са най-големите загуби. Искат магистралният водопровод да бъде подменен. Според организаторите не трябва да се стои язовир „Черни Осъм“ при наличието на язовирите „Телиш“, „Горни Дъбник“ и „Долни Дъбник“ плюс язовир „Сопот“.

Борислав Цветанов обяви, че искат да организират в Плевен кръгла маса по проблема на 29 септември. Той посочи, че затова през идната седмица ще пуснат покани до всички плевенски депутати, до ресорните министри и институции и добави, че искат пряк диалог, конкретни обещания, а не празни надежди.

