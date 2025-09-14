Протестно шествие срещу безводието премина през центъра на Плевен. Част от протестиращите бяха облечени в народни носии. Шествието прерасна в протестен митинг пред сградата на Общината.

Този път няма да мърсим, а ще настояваме за оставки, поемане на отговорност и реални ефективни мерки за справяне с кризата, обявиха организаторите от Гражданско сдружение „Контракорупция“.

Нека да покажем, че не сме "втора употреба" хора, не сме вандали , а интелигентни хора, които заслужават достоен живот, и сме готови на крайни мерки, ако не бъдем чути и от държавата, добавиха организаторите.

Те са решили да организират шествието, за да срещнат погледите на хората, които са в заведенията в центъра на града, с надеждата и те да се присъединят към протеста.

Веселка Цветанова е една от тези, които са дошли, облечени в народни носии. Тя е на шествието заедно с трите си деца. Веселка настоява вода да има постоянно. Тя знае, че се предприемат мерки, но все още вода в чешмите няма. Цветанова каза, че всеки ден е изпитание за нея. Най-трудно при безводието ѝ е с отглеждането на най-малкото ѝ дете, което е само на десет месеца. Големият ѝ син е ученик и утре за него започва учебната година. Веселка Цветанова е притеснена, че въпреки че в училището е осигурен хидрофор, децата се цапат. Жената не знае ще могат ли добре да си измиват ръцете и да не тръгнат болести.

На протеста пред сградата на Общината деца изнесоха импровизиран концерт.

Един от организаторите на протеста – Борислав Цветанов, каза пред събралите се, че не е нито негова, нито тяхна работа, а на тези, които работят в сградите наоколо, да се грижат за общото благо и исканията на хората не са кой знае колко големи – искат течаща вода.

Преди четири седмици се състоя първият протест за това лято срещу водния режим и безводието в Плевен и населени места в областта. Проблемът с водоснабдяването предизвика протести на плевенчани и миналата година, които започнаха в началото на декември.

В петък на заседание на Областния кризисен щаб, под ръководството на новоназначения областен управител инж. Мартин Мачев, представители на различни институции отчетоха какво е свършено през изминалата седмица и в каква посока продължава работата за разрешаване на водната криза в Плевенско.

По-рано днес протестиращи затвориха за 40 минути движението на три места около Плевен и на една от главните улици.