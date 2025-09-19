Областният кризисен щаб в Плевен отчете свършеното за последната седмица относно разрешаването на водната криза

На заседание на Областния кризисен щаб в Плевен беше отчетено свършеното за последната седмица и какво предстои да се свърши за разрешаването на водната криза. То се състоя в сградата на Областната администрация.

Заседанието беше водено от областния управител на Плевен инж. Мартин Мачев. В началото кметът на община Плевен Валентин Христов даде информация, че продължават сондажите в селата Брестовец и Тодорово. Необходимите количества вода за учебните заведения са доставени. Монтират се и хидрофорни системи в училищата и детските градини, като се е започнало с тези, които имат най-належаща нужда от тях. Първоначалният график се спазва.

На сондажа до Кожухарската чешма вчера е поставена помпа и е започнало черпенето на вода, съобщи управителят на „Водоснабдяване и Канализация“ (ВиК) ЕООД – Плевен инж. Климент Тодоров. Той обобщи свършеното от дружеството и добави, че работата по инвестиционната програма продължава.

Председателят на общинския съвет в Долна Митрополия Петър Петров каза, че дейностите, които бяха предприети през изминалите седмици съвместно с Община Плевен, ВиК и "Напоителни системи" вече са завършени. Рововете край Долна Митрополия вече се овлажняват и нещата се получават добре. Училищата в населените места от община Долна Митрополия, които са на воден режим са снабдени с вода и там проблеми няма, уточни той. В детските градини там се изграждат хидрофорни системи.

Той благодари за съдействието на военните от Пето бригадно командване, на лишените от свобода и на доброволците, които се включиха в почистването на каналите. По тях вече тече вода и те пълнят рововете в Долна Митрополия.

Силвия Станкулова от "Напоителни системи" докладва, че всеки ден се извършва регулиране на водните количества от река Дъбнишка бара от язовир „Долни Дъбник“ като в крайния участък на канала се подава максималното водно количества. Продължава и завиряването на язовир „Горни Дъбник“ от язовир „Сопот“.

На заседанието присъстваха и административният ръководител на Окръжна прокуратура в Плевен Владимир Николов и районният прокурор Владимир Радоев. Те работят заедно с полицията и ВиК - Плевен като се извършват ежедневни проверки за неправомерно присъединяване към водопреносната мрежа в областта.

На въпроси на представители на гражданите отговориха председателят на Управителния съвет на „Български ВиК холдинг“ инж. Лозко Лозев, кметът на община Плевен Валентин Христов, председателят на Общинския съвет в Плевен Иван Малкодански и заместник-кметът Калоян Къдрийски.

Следващото заседание на кризисния щаб е насрочено за 9:00 ч. на 26 септември.