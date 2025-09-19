Подробно търсене

Областният кризисен щаб в Плевен отчете свършеното за последната седмица относно разрешаването на водната криза

Кореспондент на БТА в Плевен Юрий Конов
Кметът на община Плевен Валентин Христов, областният управител Мартин Мачев, заместник-областният Павлин Фильовски и председателят на Общинския съвет Иван Малкодански (отляво надясно) по време на петото заседание на Областния кризисен щаб в Плевен. Снимка: Кореспондент на БТА в Плевен Юрий Конов
Плевен,  
19.09.2025 14:53
 (БТА)

На заседание на Областния кризисен щаб в Плевен беше отчетено свършеното за последната седмица и какво предстои да се свърши за разрешаването на водната криза. То се състоя в сградата на Областната администрация.

Заседанието беше водено от областния управител на Плевен инж. Мартин Мачев. В началото кметът на община Плевен Валентин Христов даде информация, че продължават сондажите в селата Брестовец и Тодорово. Необходимите количества вода за учебните заведения са доставени. Монтират се и хидрофорни системи в училищата и детските градини, като се е започнало с тези,  които имат най-належаща нужда от тях. Първоначалният график се спазва.

На сондажа до Кожухарската чешма вчера е поставена помпа и е започнало черпенето на вода, съобщи управителят на „Водоснабдяване и Канализация“ (ВиК) ЕООД – Плевен инж. Климент Тодоров. Той обобщи свършеното от дружеството и добави, че работата по инвестиционната програма продължава.

Председателят на общинския съвет в Долна Митрополия Петър Петров каза, че дейностите, които бяха предприети през изминалите седмици съвместно с Община Плевен, ВиК и "Напоителни системи" вече са завършени. Рововете край Долна Митрополия вече се овлажняват и нещата се получават добре. Училищата в населените места от община Долна Митрополия, които са на воден режим са снабдени с вода и там проблеми няма, уточни той. В детските градини там се изграждат хидрофорни системи.

Той благодари за съдействието на военните от Пето бригадно командване, на лишените от свобода и на доброволците, които се включиха в почистването на каналите. По тях вече тече вода и те пълнят рововете в Долна Митрополия.

Силвия Станкулова от "Напоителни системи" докладва, че всеки ден се извършва регулиране на водните количества от река Дъбнишка бара от язовир „Долни Дъбник“ като в крайния участък на канала се подава максималното водно количества. Продължава и завиряването на язовир „Горни Дъбник“ от язовир „Сопот“.

На заседанието присъстваха и административният ръководител на Окръжна прокуратура в Плевен Владимир Николов и районният прокурор Владимир Радоев. Те работят заедно с полицията и ВиК - Плевен като се извършват ежедневни проверки за неправомерно присъединяване към водопреносната мрежа в областта.

На въпроси на представители на гражданите отговориха председателят на Управителния съвет на „Български ВиК холдинг“ инж. Лозко Лозев, кметът на община Плевен Валентин Христов, председателят на Общинския съвет в Плевен Иван Малкодански и заместник-кметът Калоян Къдрийски.

Следващото заседание на кризисния щаб е насрочено за 9:00 ч. на 26 септември.

/ТНП/

Свързани новини

18.09.2025 10:22

Водата в Плевен може да се ползва за питейно-битови нужди, съобщиха от ВиК

Водата в Плевен може да се ползва за питейно-битови нужди. Това съобщиха от „Водоснабдяване и Канализация“ (ВиК) ЕООД в Плевен. От там допълват, че във връзка с въведеното режимно водоподаване, акредитираната лаборатория на дружеството извършва учестен мониторинг на водата от водопроводната мрежа по програма, разработена и съгласувана с Регионалната здравна инспекция.
17.09.2025 16:39

Временната кризисна комисия по проблемите на водоснабдяването в община Плевен ще внесе три предложения за обсъждане в Общинския съвет

Временната кризисна комисия по проблемите на водоснабдяването в община Плевен ще внесе три предложения за разглеждане от Общинския съвет. Това съобщи за медиите председателят на комисията общинският съветник Емил Пеев след края на четвъртото
17.09.2025 13:41

Екипи на полицията и ВиК - Плевен правят ежедневни проверки за незаконно присъединяване към водопреносната мрежа

Екипи на полицията и "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) ЕООД - Плевен извършват ежедневни проверки за незаконно присъединяване към водопреносната мрежа в областта. Това съобщи пред медии районният прокурор на Плевен Владимир Радоев.
12.09.2025 13:31

На заседание на Областния кризисен щаб институции отчетоха свършеното за разрешаване на водната криза в Плевенско

На заседание на Областния кризисен щаб, което се състоя в Областна администрация, представители на различни институции отчетоха какво е свършено през изминалата седмица и в каква посока продължава работата за разрешаване на водната криза в Плевенско.
12.09.2025 12:51

Работата по намирането на нови кладенци и подмяна на тръбите продължава, съобщи областният управител на Плевен

Работата по намиране на нови кладенци, по подмяна на тръбите, както и по краткосрочните, средносрочните и дългосрочните мерки продължава. Това каза областният управител на Плевен инж. Мартин Мачев след края на днешното заседание на Областния кризисен щаб във връзка с водната криза на територията на общините Плевен и Долна Митрополия.
12.09.2025 12:16

Водата от сондажа при река Вит край Плевен може да бъде включена към водопроводната мрежа на града

Водата от пробния сондаж при помпената станция на река Вит край село Ясен може да бъде включена към водопроводната мрежа на Плевен. Това съобщи на заседанието на Областния кризисен щаб управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД инж. Климент Тодоров. Той допълни, че взетите проби, изследвани в лабораторията на дружеството, са показали, че водата е годна за питейно-битови нужди. Очакват се резултатите и от страна на здравната инспекция.
12.09.2025 10:12

Последните анализи на водата в Плевен показват, че тя отговаря на изискванията за качество

Водата, подавана от водопроводната мрежа на град Плевен, отговаря на изискванията на Наредба 9 за качество и може да се ползва за питейно- битови цели. Това показват резултатите от направените анализи съм днешна дата, съобщиха на официалния си сайт от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД (ВиК)- Плевен.
07.09.2025 20:26

На протест срещу безводието в Плевен беше обявено намерение за внасяне на колективна жалба

На протеста срещу безводието пред сградата на Община Плевен беше обявено намерение за внасяне на колективна жалба до институциите, а гражданите бяха приканени да се подпишат, когато събирането на подписите започне. Призива отправи Даниела Христова от Гражданско сдружение „Контракорупция“.
07.09.2025 16:21

Протестиращи срещу безводието в Плевенско отново затвориха главен път Бяла – Ботевград на пътния възел до село Ясен

Протестиращи срещу безводието в Плевенско отново затвориха главен път Бяла – Ботевград на пътния възел до село Ясен. Протестът започна с автошествие от парк „Кайлъка“, което премина по улиците на Плевен.
05.09.2025 18:10

Удължава се бедственото положение на територията на област Плевен

Удължава се бедственото положение на територията на област Плевен, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация. С днешна заповед на заместник областния управител Павлин Фильовски се удължава бедственото положение, считано от 00:00 часа на 9 септември до 1 октомври включително.

Към 15:02 на 19.09.2025

