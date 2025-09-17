Екипи на полицията и ВиК - Плевен правят ежедневни проверки за незаконно присъединяване към водопреносната мрежа

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Плевен Елина Кюркчиева
Владимир Радоев, районен прокурор на Плевен. Снимка: Кореспондент на БТА в Плевен Елина Кюркчиева
Плевен,  
17.09.2025 13:41
 (БТА)

Екипи на полицията и "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) ЕООД - Плевен извършват ежедневни проверки за незаконно присъединяване към водопреносната мрежа в областта. Това съобщи пред медии районният прокурор на Плевен Владимир Радоев.

Проверките са в резултат на свикана работна среща от страна на Окръжна прокуратура в Плевен заради проблема с безводието. В нея са участвали директорът на Областна дирекция на МВР в Плевен, управителят на „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) – Плевен и Районна прокуратура. Взето е решение за сформиране на работни групи съвместно от прокуратура, полиция и служители на ВиК за проверки на адреси в област Плевен за престъпления по член 234 в, ал.1 от Наказателния кодекс – за незаконно присъединяване към ВиК мрежата и не отчитане на уредите за изразходената вода.  

Проверките са започнали от една седмица. Сформираните екипи действат по изготвен график, по който се проверяват адреси в областта. Констатираните нарушения се изпращат към районната прокуратура в Плевен. Към момента все още няма обобщени данни за незаконно присъединяване, очаква се това да стане месец след началото на проверките. 

В периода от 2023 г. до настоящия момент има установени 16 случая и образувани досъдебни производства за незаконно присъединяване към водопреносната мрежа на град Плевен и осъдени за това, допълни прокурор Радоев. 

Той каза още, че за нерегламентирано присъединяване към водопровод и ползване на вода без да се плаща в закона е предвидено наказание до шест години лишаване от свобода и глоба до 15 000 лв. 

 

