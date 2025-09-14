Подробно търсене

Протестиращи срещу безводието в Плевен блокираха движението на три места около града и на една от главните улици

Кореспондент на БТА в Плевен Юрий Конов
Протестиращи срещу безводието в Плевен блокираха движението на три места около града и на една от главните улици
Протестиращи срещу безводието в Плевен блокираха движението на три места около града и на една от главните улици
Протестиращите против безводието в Плевен блокираха за 40 минути и двете платна на пътния възел край село Ясен. Снимка: кореспондент на БТА в Плевен Юрий Конов
Плевен,  
14.09.2025 17:43
 (БТА)

Протестиращи срещу безводието в Плевен блокираха движението на три места около града и на една от главните улици за 40 минути.

Протестът, който се организира за четвърта поредна неделя, започна с автошествие от парка „Кайлъка“. Протестиращите се разделиха на няколко лъча. Единият се отправи към пътния възел на главния път Бяла – Ботевград край село Ясен и блокира движението и в двете посоки.

Участниците във втория лъч блокираха движението по главния път Ловеч – Плевен на пресечката за село Бохот. Третата група затвори пътя Бяла – Ботевград в близост до селскостопанското летище до село Гривица.

Протестиращите без автомобили блокираха пешеходната пътека на ул. „Димитър Константинов“ между бившия Куклен театър и сградата, в която се помещава Регионалното управление на образованието.

С тези действия организаторите искат да заявят, че не са съгласни с "водния ад" в Плевен и казват, че няма да отстъпят, докато не видят реални резултати.

Днес се събрахме около 250 автомобила, каза пред медиите организаторът на протеста Борислав Цветанов. Той добави, че не е важно колко коли са, а да има  ефект. Протестиращите искат да има решение на техните проблеми колкото се може по-скоро.

Ние се борим за основна привилегия в живота. Не мисля, че в 21-ви век някой може да живее без вода. Борим се срещу безхаберието на Общината. Не искаме комисии, искаме действия. Искаме да ни кажат кога ще спре този зверски режим, защото след нас този проблем ще се появи в цяла България, каза ветеринарният лекар Боян Герганов.

След блокадата на пътните отсечки протестът ще се премести пред сградата на Драматично-куклен театър „Иван Радоев“, откъдето ще тръгне пешеходно шествие към Общината.

/АБ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

10.09.2025 13:30

Два нови сондажа за намиране на вода за питейно-битови нужди започват в Плевенско

Два нови сондажа за намиране на вода за питейно-битови нужди започват в Плевенско. Това съобщи директорът на Дирекция “Стрoителство, техническа инфраструктура и екология” в Община Плевен инж. Валя Костова по време на третото заседание на Временната кризисна комисия по проблемите на водоснабдяването в община Плевен, което се проведе в конферентната зала на Общината.
07.09.2025 20:26

На протест срещу безводието в Плевен беше обявено намерение за внасяне на колективна жалба

На протеста срещу безводието пред сградата на Община Плевен беше обявено намерение за внасяне на колективна жалба до институциите, а гражданите бяха приканени да се подпишат, когато събирането на подписите започне. Призива отправи Даниела Христова от Гражданско сдружение „Контракорупция“.
07.09.2025 16:21

Протестиращи срещу безводието в Плевенско отново затвориха главен път Бяла – Ботевград на пътния възел до село Ясен

Протестиращи срещу безводието в Плевенско отново затвориха главен път Бяла – Ботевград на пътния възел до село Ясен. Протестът започна с автошествие от парк „Кайлъка“, което премина по улиците на Плевен.
05.09.2025 18:10

Удължава се бедственото положение на територията на област Плевен

Удължава се бедственото положение на територията на област Плевен, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация. С днешна заповед на заместник областния управител Павлин Фильовски се удължава бедственото положение, считано от 00:00 часа на 9 септември до 1 октомври включително.
05.09.2025 14:35

На заседание на Областния кризистен щаб в Плевен беше направен седмичен отчет на свършеното за решаването на проблема с безводието

В Плевен за трета поредна седмица се състоя заседание на Областния кризисен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия на територията на област Плевен, свикано по повод проблемите с водоснабдяването. Целта е представители на различни институции като Община Плевен, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Плевен, Басейнова дирекция „Дунавски район“, „Напоителни системи“ ЕАД – клон Среден Дунав и други да посочат конкретни мерки за справяне с безводието, и да докладват за изпълнението на вече набелязани такива.
05.09.2025 13:59

Комплексните мерки до 15 дни трябва да облекчат водния режим в Плевен, смята инж. Лозко Лозев от „Български ВиК холдинг“

Комплексните мерки, които се предприемат за разрешаване на проблема с безводието в Плевен, до 15 дни ще могат да дадат резултат и след това да се повиши броят на часовете, когато гражданите ще могат да получават вода. Това каза пред журналисти в Плевен председателят на Управителния съвет на „Българския ВиК холдинг“ инж. Лозко Лозев. Той участва в заседание на Областния кризисен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия на територията на област Плевен, свикано по повод проблемите с водоснабдяването.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:26 на 14.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация