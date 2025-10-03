Гарантирам на гражданите, че всеки литър вода с добри качества, който влезе на вход, ще бъде пуснат към тях, каза в Плевен инж. Лозко Лозев

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Плевен Юрий Конов
Председателят на Управителния съвет на „Български ВиК холдинг“ инж. Лозко Лозев Снимка: Кореспондент на БТА в Плевен Юрий Конов
Плевен,  
03.10.2025 13:14
 (БТА)

Мога да гарантирам на гражданите, че всеки литър вода с добри качества, който влезе на вход, ще бъде пуснат към тях. Това каза председателят на Управителния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД инж. Лозко Лозев на днешното заседание на Областния кризисен щаб за безводието, което се състоя в зала „Плевен“ на Областна администрация.

Той допълни, че хората могат да очакват в следващите дни през деня повече часове да има вода. Но за официално стабилизиране на часовете на режима ще може да се говори през следващата седмица.

В момента трябва да бъдем една идея смирени, да изчакаме да премине бурният процес на валеж и така наречената висока вълна. Трябва да се успокоят хидравличните потоци и тогава да правим изводи, добави инж. Лозев.

Това, което в момента се следи изкъсо е да няма помътняване на водата в Ловеч и Плевен. Има монтирани уреди за мониторинг, които следят денонощно на всяка минута. Към момента няма информация за замътване на нито един от водоизточниците на териториите на областите Ловеч и Плевен, които са под зоркото наблюдение на Български ВиК холдинг.

Инж. Лозев каза, че се очаква стабилизация на водния поток в началото на следващата седмица. Тогава ще могат да се правят изводи.

Той отбеляза, че положението се подобрява не само заради валежите, но и заради многото свършена работа от Общината и различните служби. Местните водоизточници започват да дават резултат и оттам се получава все повече вода, която ще помогне режимът да бъде драстично намален.

