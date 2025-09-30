Подробно търсене

Водният режим в Плевен се облекчава, съобщиха от ВиК дружеството

Кореспондент на БТА в Плевен Юрий Конов
Снимка: кореспондент на БТА в Плевен Елина Кюркчиева, архив
Плевен,  
30.09.2025 14:32
Водният режим в Плевен се облекчава, съобщават на официалната интернет страница на „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) ЕООД в Плевен. С два часа повече ще се подава вода за питейно-битови нужди към градовете Плевен, Долна Митрополия и Тръстеник и селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен. Водоснабдяването в тези населени места ще бъде възстановявано от 18:00 часа до 22:00 часа и от до 6:00 часа до 10:00 часа всеки ден.

От дружеството добавят, че като стъпка към стабилизиране на водоснабдяването са предприели в спешен порядък подмяната на компрометирани водопроводи с цел намаляване на загубите по водопреносната мрежа. След като са били селектирани най-амортизираните тръбопроводи в Плевен, ВиК операторът е рехабилитирал тези участъци, които имат пряко влияние върху водоснабдяването на града. Към момента е подменена водопроводната мрежа по ул. „Георги Кочев“, ул. „Рила“, бул. „Димитър Константинов“, довеждащият водопровод - с. Ясен, както и в ж.к. „Дружба“-1, в близост до Основно училище „Св. Климент Охридски“. Извършва се и реконструкция на водопроводна мрежа на ул. „Яне Сандански“.

От ВиК-Плевен напомнят, че са били предприети съвместни действия с „Напоителни системи“ за почистване на рововете за изкуствено подхранване на шахтовите кладенци „Долна Митрополия“. В резултат на това водните количества, добивани от регионалните водоизточници - кладенци „Долна Митрополия“, са удвоени в сравнение с август и от 120 литра в секунда в момента постъпват 240 литра в секунда. В експлоатация е пуснат и реконструираният „Ясенски канал“, който ползва вода от река „Дъбнишка бара“.

В резултат на увеличеното подхранване на шахтовите кладенци във водопроводната система на ВиК-Плевен ще влизат близо 40 литра в секунда допълнително.

Ще продължат и проучванията на алтернативно, допълнително или резервно водоснабдяване в град Плевен и селищата от областта. От дружеството уверяват, че остават и проверките за установяване на нерегламентирано ползване на вода.

Вчера в Плевен се състоя заседание на Областния кризисен щаб по проблемите с безводието, на което присъстваха премиерът Росен Желязков, вицепремиерът Атанас Зафиров и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов. Премиерът Желязков каза, че догодина в Плевен не трябва да има режим.

