Подробно търсене

Близо два часа продължи поредният протест срещу безводието в Плевен

Кореспондент на БТА в Плевен Елина Кюркчиева
Близо два часа продължи поредният протест срещу безводието в Плевен
Близо два часа продължи поредният протест срещу безводието в Плевен
Снимки: кореспондент на БТА в Плевен Елина Кюркчиева
Плевен,  
28.09.2025 19:26
 (БТА)

Близо два часа продължи тази неделя протестът срещу безводието в Плевен. Той започна с шествие от Драматично-куклен театър „Иван Радоев“. Участниците в него преминаха през централната част на града, за да призоват и други плевенчани да се присъединят към тях и да изразят недоволството си от водния режим, който започна от края на юли. 

Шествието спря пред сградата на Общината на площад „Възраждане“, където протестиращите издигнаха плакати „Живеем в 21-ви век, а нямаме вода… Засрамете се“, „Корупцията унищожава Плевен“, „Не искаме обещания, пуснете водата“, „Оставки за убийците на Плевен“, „Спрете течовете, не чешмите“ и други.

Според Драгомир Алексиев от гражданско сдружение „Контракорупция“ необходимите пари, за които трябва да се настоява да бъдат отпуснати за Плевен за цялостна подмяна на ВиК мрежата, са 350 млн. лева. Ние ще си ги търсим, ако трябва и пред Народното събрание ще спим, заяви той. 

Сега трябва да извлечем максимума, за да решим проблема с водата в Плевен. Премиерът каза, че пари има, щом има, ще настояваме, те да бъдат преведени за решаване на проблема с безводието в региона, каза още Алексиев пред събралите се пред Общината граждани.

Той подчерта, че след като парите за града бъдат осигурени, то от сдружението ще следят за това как се харчат, за да има публичност и прозрачност. Алексиев каза още, че всички плевенчани трябва да са отговорни към проблемите на града, а за решаването им е нужно „гражданско общество, чието оръжие са протестите“.

Борислав Цветанов, също от сдружение „Контракорупция“ и организатор на протеста, призова гражданите да заснемат видео на аварии по ВиК мрежата и да изпращат на медиите, за да има публичност и така да се предприемат по-бързи мерки за отстраняванията им.  

Протестът премина спокойно и без провокации.

/РИ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

28.09.2025 17:31

С шествие започна протестът в Плевен срещу безводието

С шествие, което потегли от Драматично-куклен театър „Иван Радоев“, започна поредният протест срещу безводието в Плевен. Участниците преминаха през централната част на града, за да приканят и други плевенчани да се присъединят към тях и да изразят недоволството си срещу водния режим, който започна от края на юли
26.09.2025 12:09

Продължава монтажът на хидрофорни системи в училища и детски градини в Плевен

Съвместно с „Водоснабдяване и Канализация“ (ВиК) в Плевен Общината продължава по график монтаж на хидрофорни системи в детски градини, училища и социални заведения. Дейностите по тази мярка са почти на финал. Това отчете на днешното заседание на
26.09.2025 11:19

Министърът на околната среда и водите Манол Генов каза, че за безводието в Плевен са взети възможните в момента мерки

Мерките, които са взети от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, по отношение на справяне с безводието в Плевен, са възможните в момента като технически решения, спазване на закони, като срокове за обявяване на обществените поръчки и мисля, че са достатъчно адекватни. Това каза министърът на око
26.09.2025 10:29

Все още няма устойчивост във водоподаването към Плевен, за да се облекчи режимът, каза инж. Лозко Лозев

Общият воден баланс на подаваните водни количества към Плевен е положителен с около 50-60 литра в секунда, но все още няма устойчивост, за да се предприемат стъпки за увеличаване на часовете с водоподаване и облекчаване на режима. Това каза председателят на Управителния съвет на „Български ВиК холдинг“ инж. Лозко Лозев на днешното заседание на Областния кризисен щаб за безводието, което се състоя в зала „Плевен“ на Областна администрация.Продължават да намаляват водните количества, постъпващи от магистрален водопровод „Черни Осъм“ към Плевен, допълни инж. Лозев. За последния месец поради метеорологичните условия подаваните водни коли

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:51 на 28.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация