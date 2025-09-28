С шествие започна протестът в Плевен срещу безводието

С шествие, което потегли от Драматично-куклен театър „Иван Радоев“, започна поредният протест срещу безводието в Плевен. Участниците преминаха през централната част на града, за да приканят и други плевенчани да се присъединят към тях и да изразят недоволството си срещу водния режим, който започна от края на юли.

Шествието спря пред сградата на Общината на площад „Възраждане“, където протестиращите издигнаха плакати „Живеем в 21-ви век, а нямаме вода… Засрамете се“, „Корупцията унищожава Плевен“, „Не искаме обещания, пуснете водата“ и други.

Протестът продължава с изказвания на участниците.