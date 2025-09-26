Подробно търсене
В Плевен се състоя заседание на Областния кризисен щаб по проблемите с безводието Снимка: кореспондент на БТА в Плевен Елина Кюркчиева
Плевен,  
26.09.2025 12:22
 (БТА)

Изпълнените и набелязаните мерки за справяне с безводието в Плевенско бяха отчетени на заседание на Областния кризисен щаб. То се състоя в зала „Плевен“ на Областна администрация и в него участва министърът на околната среда и водите Манол Генов.

Мерките, които са взети от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, по отношение на справяне с безводието в Плевен, са възможните в момента като технически решения, спазване на закони, като срокове за обявяване на обществените поръчки и мисля, че са достатъчно адекватни, каза министър Генов. Проблемите са натрупвани с години и не се решават за един ден, допълни той.

Съвместно с „Водоснабдяване и Канализация“ (ВиК) в Плевен Общината продължава по график монтажа на хидрофорни системи в детски градини, училища и социални заведения. Дейностите по тази мярка са почти на финал, отчете кметът на Плевен Валентин Христов. 

Общият воден баланс на подаваните водни количества към Плевен е положителен с около 50-60 литра в секунда, но все още няма устойчивост, за да се предприемат стъпки за увеличаване на часовете с водоподаване и облекчаване на режима, каза председателят на Управителния съвет на „Български ВиК холдинг“ инж. Лозко Лозев.

По време на заседанието управителят на ВиК-Плевен инж. Климент Тодоров съобщи, че са взети проби от водата от сондажа при Кожухарската чешма и се очакват резултати. Количеството е от 4 литра в секунда, което ще спомогне да се отдели вода от висока зона и да се захрани индустриална част на града.

Председателят на Общинския съвет в Долна Митрополия Петър Петров съобщи, че режимът в засегнатите населени места в общината се спазва, монтират се хидрофорни системи в училища и детски градини, където е необходимо.

Както БТА информира, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ достави над 120 000 литра бутилирана питейна вода за общините Плевен и Свищов. Община Плевен получи 42 336 литра, с които ще бъдат обезпечени нуждите на детски градини, учебни и социални заведения.

В засегнатите от водния режим населени места в област Плевен е обявено бедствено положение до 1 октомври. 

/ТНП/

