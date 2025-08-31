Подробно търсене

Ива Кръстева
Байерн Мюнхен ще се опита да вземе под наем крилото на Аталанта Адемола Лукман
снимка: Spada/LaPresse via AP, file
Мюнхен,  
31.08.2025 20:08
 (БТА)

Байерн Мюнхен ще се опита да вземе под наем крилото на Аталанта Адемола Лукман, след като трансферът на Никълъс Джаксън от Челси изглежда се е провалил, съобщиха "Скай" и "Атлетик".

Твърди се, че шампионите от Бундеслигата са предложили на италианския отбор от Серия А сделка за наем с опция за закупуване на нигерийския играч, който може да играе както като централен нападател, така и на крило, пише ДПА.

Лукман вече е познат в Бундеслигата от времето си в РБ Лайпциг. Той премина в тима от Бергамо през 2022-а, където има 39 гола в 93 мача от първенството. На финала на Лига Европа през 2024-а срещу Байер Леверкузен той изведе италианците до победа, след като вкара хеттрик.

Според медиите, 27-годишният футболист иска да напусне Аталанта, но клубът е отказал постоянен трансфер в Интер. Байерн първоначално планираше да вземе Джаксън под наем от Челси, но контузии в лондонския клуб попречиха на сделката.

/ИК/

