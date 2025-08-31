site.btaБайерн Мюнхен ще се опита да вземе под наем крилото на Аталанта Адемола Лукман
Байерн Мюнхен ще се опита да вземе под наем крилото на Аталанта Адемола Лукман, след като трансферът на Никълъс Джаксън от Челси изглежда се е провалил, съобщиха "Скай" и "Атлетик".
Твърди се, че шампионите от Бундеслигата са предложили на италианския отбор от Серия А сделка за наем с опция за закупуване на нигерийския играч, който може да играе както като централен нападател, така и на крило, пише ДПА.
Лукман вече е познат в Бундеслигата от времето си в РБ Лайпциг. Той премина в тима от Бергамо през 2022-а, където има 39 гола в 93 мача от първенството. На финала на Лига Европа през 2024-а срещу Байер Леверкузен той изведе италианците до победа, след като вкара хеттрик.
Според медиите, 27-годишният футболист иска да напусне Аталанта, но клубът е отказал постоянен трансфер в Интер. Байерн първоначално планираше да вземе Джаксън под наем от Челси, но контузии в лондонския клуб попречиха на сделката.
/ИК/
