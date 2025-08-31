Египетският Ал-Ахли прекрати договора на старши треньора Ривейро след само седем мача

Шампионът във футболното първенство на Египет Ал-Ахли обяви, че е прекратил договора на испанския треньор Хосе Ривейро след само седем мача начело. Решението идва след загубата с 0:2 от Пирамидс в събота, съобщава Ройтерс.

"Клубът би искал да благодари на г-н Ривейро, треньор на първия отбор, и на неговия помощник за усилията им през изминалия период. Договорните отношения са прекратени по взаимно съгласие", се казва в изявление на Ал-Ахли, най-титулуваният клуб в историята на Африканската Шампионска лига.

49-годишният Ривейро беше назначен през май с двугодишен договор преди Световното клубно първенство в САЩ. Престоят му обаче не даде очакваните резултати. Под негово ръководство Ал-Ахли завърши наравно в два мача и загуби от бразилския Палмейрас, което доведе до преждевременно отпадане от турнира.

У дома Ал-Ахли е изиграл четири мача от първенството този сезон, регистрирайки една победа и две равенства, губейки от настоящите африкански шампиони Пирамидс. В момента отборът е на 12-о място в класирането с пет точки актив.