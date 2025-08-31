Джаксън от Челси не се отказва от надеждата за трансфер в Байерн Мюнхен

Никълъс Джаксън се надява, че отложеното му преминаване от Челси в Байерн Мюнхен може да се осъществи, като нападателят ще остане в Германия в неделя, докато неговите представители работят за разрешаване на проблема, съобщава информационната агенция ПA.

24-годишният футболист бе привикан да се връща в западен Лондон в събота следобед, след като бе в Мюнхен, за да финализира трансфера си под наем в шампионите на Бундеслигата, след контузия в подколянното сухожилие, получена от Лиъм Делап по време на победата на Челси с 2:0 над Фулъм.

Челси съобщава, че проучва възможността за трансфер на Конрад Хардер от Спортинг Лисабон преди крайния срок за трансфери в понеделник, като 20-годишният датски национал е посочен като възможен резервен играч.

Според ПA Джаксън е бил бесен от промяната в позицията на Челси, която дойде малко след като мениджърът Енцо Мареска потвърди, че Делап вероятно ще отсъства от шест до осем седмици.

По-рано през деня беше постигната сделка, според която сенегалският национал щеше да играе в Байерн срещу наем от 13 милиона британски лири с опция Байерн да направи сделката постоянна за 52 милиона британски лири.

Спортният директор на Байерн Макс Еберл потвърди в събота вечер, че Челси е отзовал Джаксън.

"Челси ни информира, че биха искали играча обратно, след като се споразумяхме вчера“, каза той след победата на отбора си с 3:2 срещу Аугсбург.

"Сегашната ситуация е такава, че момчето е тук в Мюнхен, но ние го връщаме обратно.“

На Джаксън, който не е играл за Челси този сезон, му беше казано, че не е част от плановете на Мареска след подписанията с Делап за 30 милиона британски лири от Ипсуич и с колегата му нападател Жоао Педро за 60 милиона британски лири от Брайтън.

След контузията на Делап и потвърждението в събота за продажбата на Кристофър Нкунку на Милан за 36 милиона британски лири, Педро остана единственият годен нападател на Мареска.