Нападателят на Челси Лиъм Делап ще отсъства няколко седмици заради контузия

Нападателят на Челси Лиъм Делап ще отсъства няколко седмици заради травма на подколянното сухожилие, която получи при победата с 2:0 над Фулъм във Висшата лига, съобщи мениджърът Енцо Мареска.

Делап падна, държейки се за бедрото си, в 13-ата минута от домакинския мач и влезе директно в тунела, след като медиците го прегледаха.

Трима ключови играчи на Челси получиха контузии този месец, като нападателят Коул Палмър също отсъства поради травма в слабините, а централният защитник Леви Колвил е с разкъсана кръстна връзка на коляното.

"Травмата изглежда сериозна. Той беше на скорост, разтегна в задната част на бедрото, така че ще се възстановява седмици", каза Мареска на пресконференция.

Той добави, че Челси ще търси друг защитник след контузията на Колвил, не изключи възможността да се огледа и за друг нападател.

"Когато имаш двама нападатели, това е достатъчно. Когато единият от тях е с травма седмици наред, вероятно не е достатъчно", заяви Мареска.

Мениджърът коментира, че не може да каже дали кампанията на Световното клубно първенство това лято, която Челси спечели, е изиграла някаква роля за контузиите.

Мареска е щастлив от двете поредни победи в лигата, след като лондончани завършиха 0:0 срещу Кристъл Палас в първия си мач от лигата.

"Много съм щастлив. Имаме седем точки, това е важно. Не бях доволен след първото полувреме, защото не играхме с топката по начина, по който се подготвихме. През второто полувреме бяхме много добри с топката. Доминирахме през второто полувреме", завърши той.

Челси отмени трансфера под наем на Никълъс Джаксън в Байерн Мюнхен, след като Лиъм Делап ще отсъства от шест до осем седмици, съобщава информационната агенция PA.

Ръководството на лондончани е решило Байерн да бъде информиран, че Джаксън ще остане. PA разбра обаче, че 24-годишният футболист, който вече е кацнал в Германия, е бесен от обрата на клуба.

По-рано днес беше потвърден трансферът на Кристофър Нкунку в Милан, което означава, че Мареска щеше да остане с Жоао Педро като единствен здрав нападател.

Тимът на Фулъм пък бе недоволен от отменения гол на 18-годишния Джош Кинг след намеса на системата за видеоарбитраж (ВАР).

"Невероятно е, но голът беше отменен", каза наставникът Марко Силва, който също беше недоволен от добавеното време в края на първото полувреме, в което Челси отбеляза.

"След втория корнер вече бяха девет минути продължение. Играта не спря през осемте минути, така че трябваше да бъде спряна след първия корнер", добави той.