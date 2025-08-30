Челси победи Фулъм с гол и асистенция на Енцо Фернандес

Енцо Фернандес записа гол и асистенция при победа на Челси с 2:0 срещу Фулъм в мач от третия кръг на английското първенство по футбол. Така "сините" оглавиха класирането с актив от седем точки и една повече от Арсенал, Тотнъм и Ливърпул.

Жоао Педро даде преднина на домакините с глава след центриране на Фернандес в края на първото полувреме, като това бе пето попадение за бразилеца в последните пет мача.

Аржентинският халф сам оформи крайния резултат пет минути след началото на второто полувреме, когато удар на Трево Чалоба срещна ръката на Раян Сесеньон. Фернандес не сгреши от бялата точка, а Фулъм получи за трети път от началото на сезона гол от дузпа.

"Котиджърс", които направиха равенства с Брайтън и Манчестър Юнайтед в първите два кръга, са 14-и в класирането.

Първенство на Англия по футбол, мачове от третия кръг на Висшата лига:

Челси - Фулъм - 2:0

в събота:

Съндърланд - Брентфорд

Манчестър Юнайтед - Брентфорд

Тотнъм - Борнемут

Уулвърхемптън - Евертън

Лийдс - Нюкасъл

в неделя:

Нотингам Форест - Уест Хем

Брайтън - Манчестър Сити

Ливърпул - Арсенал

Астън Вила - Кристъл Палас

