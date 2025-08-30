Бруно Фернандеш донесе първа победа за Манчестър Юнайтед след гол от дузпа в добавеното време срещу Бърнли

Бруно Фернандеш вкара гол от дузпа в седмата минута на добавеното време и английският футболен клуб Манчестър Юнайтед надви Бърнли с 3:2 за първа победа за сезона във Висшата лига. До момента "червените дяволи" бяха с равенство с Фулъм и загуба от Манчестър Сити, а през седмицата отборът отпадна от Карабао Къп срещу аутсайдера Гримзби.

Юнайтед поведе в 27-та минута, когато Каземиро засече центриране на Фернандеш и изпрати топката в напречната греда. Тя обаче се върна на терена и уцели Джош Кълън, който си отбеляза автогол.

Резултатът бе 1:0 в полза на Юнайтед на полувремето, но драмата тепърва предстоеше. Домакините направиха отново много пропуски и бяха наказани в 56-ата минута от Лайл Фостър, но Брайън Мбемо даде отново преднина на "червените дяволи" само две минути по-късно.

Джейдън Антъни изравни отново резултата в 67-та минута, но Фернандеш се превърна в герой за отбора си в седмата на добавеното време. Авторът на второто попадение за Бърнли събори в наказателното поле Амад Диало и Юнайтед получи дузпа, която Фернандеш реализира за крайното 3:2. Така той се реваншира частично за пропуска срещу Фулъм преди седмица.

Юнайтед се изкачи на девето място в класирането с четири точки, а Бърнли е с една по-малко на 11-ата позиция.

Тотнъм пък допусна първа загуба за сезона, след като отстъпи на Борнемут с 0:1 като домакин. Гостите бяха по-добрият отбор в голяма част от мача и стигнаха до успеха с попадение на Еванилсон в петата минута. Спърс остават трети с шест точки, колкото има и седмият Борнемут.

Евертън записа втората си победа в три мача, след като днес се наложи над Уулвърхемптън с 3:2 като гост. Бето, Илман Ндиайе и новото попълнение Киърнън Дюсбъри-Хол бяха точни за "карамелите", които се изкачиха на пето място в класирането с шест точки. Уулвс, за които вкараха Хван Хи-чан и Родриго Гомеш, са предпоследни след три поражения.

В друг мач от кръга Съндърланд се наложи с 2:1 над Брентфорд и се изкачи на шесто място с шест точки. Гостите са 12-и с три.

Първенство на Англия по футбол, мачове от третия кръг на Висшата лига:

Съндърланд - Брентфорд - 2:1

Манчестър Юнайтед - Бърнли - 3:2

Тотнъм - Борнемут - 0:1

Уулвърхемптън - Евертън - 2:3

Челси - Фулъм - 2:0

по-късно днес:

Лийдс - Нюкасъл

в неделя:

Нотингам Форест - Уест Хем

Брайтън - Манчестър Сити

Ливърпул - Арсенал

Астън Вила - Кристъл Палас

Лидер във Висшата лига е Челси със седем точки, следван от Арсенал, Тотнъм, Ливърпул, Евертън, Съндърланд и Борнемут с по 6.