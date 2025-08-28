Манчестър Юнайтед отпадна от отбор от четвърта дивизия в турнира за Купата на Лигата на Англия, Евертън, Фулъм и Брайтън преодоляха втория кръг

Манчестър Юнайтед трябваше да претърпи един от най-срамните резултати в историята си, след като беше отстранен в турнира за Купата на Футболната лига на Англия от играещия в четвъртото ниво (Лига 2) отбор на Гримзби Таун.

Редовното време завърши 2:2, но Юнайтед имаше късмета да изравни след като изоставаше с 0:2 след първото полувреме. Равенството изпрати двата отбора да изпълняват дузпи, като Гримзби спечели с 12:11 в епимчно надстрелване от 11-те метра, продължило 18 минути. Брайън Мбемо пропусна решителния удар за "Червените дяволи", заради който те отпадат във втория кръг.

За радост на екзалтираните фенове на стадион "Блъндъл Парк", които след края на срещата нахлуха на терена, за да празнуват класирането на своя тим, резултатът още до почивката стана 2:0. Чарлз Върнъм в 22-ата минута и Тайръл Уорън в 30-ата след подаване на Върнъм дадоха шокираща преднина на "моряците", какъвто е прякорът на отбора.

Постепенно футболистите на мениджъра Рубен Аморим натиснаха и в последния четвърт час стигнаха до 2:2. Мбемо намали в 75-ата минута, а Хари Магуайър с глава в 88-ата изравни след подаване на Мейсън Маунт. Но при дузпите Гримзби се окичи със слава и записа исторически успех.

Други три елитни отбора обаче продължават към третия кръг, като най-лесно стори това Брайтън, но комфортно oтиват и Евертън, и Фулъм.

Попадения през втората част на срещата на Чарли Алкарас и резервата Бето подпечатаха успеха на Евертън с 2:0 над играещия в Лига 1 (трето ниво) Мансфилд Таун. Шест минути след началото на второто полувреме Алкарас откри с красиво воле, а в края на срещата Бето беше най-съобразителен в наказателното поле и удвои с добавка. Воденият от Найджъл Клъф тим на Мансфилд се противопостави преди почивката, но вече ще трябва да се концентрира върху другите турнири.

Резервата Стефанос Цимас се отличи с два дебютни гола за Брайтън, като "чайките" не оставиха много надежди на Оксфорд и го победиха с 6:0 на неговия стадион. Гръцкият младежки национал, който пристигна за 20,8 милиона паунда от Нюрнберг, беше точен на два пъти в рамките на 7 минути през второто полувреме – в 71-ата и в 77-ата.

Преди почивката паднаха два гола – на друг дебютант Оливие Бошали и на Брайън Груда. Диого Гомес и Том Уотсън в края – след асистенция на Цимас, оформиха крайното 6:0, което е и първа победа през сезона за отбора от южния бряг.

Раул Хименес пък измъкна Фулъм от притеснения за успеха с 2:0 над играещия в Лига Чемпиъншип Бристъл Сити. Мексиканският нападател предизвика автогол на Джордж Танър за 1:0, а след това сам вкара втория.