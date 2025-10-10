Подробно търсене

Манчестър Юнайтед е започнал преговори за подновяването на договора на Хари Магуайър

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Dave Thompson
Манчестър,  
10.10.2025 09:03
 (БТА)

Ръководството на Манчестър Юнайтед е започнало преговори със защитника Хари Магуайър за подновяването на договора му, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо.

Настоящият контракт на Магуайър с английския клуб изтича в края на сезона, но шефовете на тима от Висшата лига искат футболистът да удължи престоя си на "Олд Трафорд". 32-годишният бранител премина в Юнайтед през 2019-а за сумата от 80 милиона паунда.

Хари Магуайър не успя да се пребори за титулярно място в състава под ръководството на мениджъра Рубен Аморим този сезон, но той все пак записа участие в шест от седемте мача на отбора в първенството до момента.

"Манчестър Юнайтед води преговори с Хари Магуайър за нов договор, като съществуващият му изтича през юни. През последните дни се е провела среща с неговите представители и ще последват още, за да се обсъдят условията по споразумението. Клубът е доволен от приноса и лидерството на Магуайър", написа Романо в социалните мрежи.

/КМ/

Свързани новини

28.08.2025 08:36

Манчестър Юнайтед отпадна от отбор от четвърта дивизия в турнира за Купата на Лигата на Англия, Евертън, Фулъм и Брайтън преодоляха втория кръг

Манчестър Юнайтед трябваше да претърпи един от най-срамните резултати в историята си, след като беше отстранен в турнира за Купата на Футболната лига на Англия от играещия в четвъртото ниво (Лига 2) отбор на Гримзби Таун. Редовното време завърши
21.08.2025 16:00

Хари Магуайър няма намерение да напуска Манчестър Юнайтед преди края на календарната година

Хари Магуайър няма намерение да напуска Манчестър Юнайтед през това лято, но очаква преговори с английския футболен клуб за нов договор преди края на годината, пише агенция ДПА. Самият той заяви, че поне два клуба са се свързали с "червените дяволи"

Към 09:17 на 10.10.2025

