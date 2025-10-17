Подробно търсене

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим приветства публичната подкрепа, която получи от сър Джим Ратклиф

Кремена Младенова
Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим приветства публичната подкрепа, която получи от сър Джим Ратклиф
Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим приветства публичната подкрепа, която получи от сър Джим Ратклиф
снимка: Martin Rickett/PA via AP
Манчестър,  
17.10.2025 17:53
 (БТА)

Мениджърът Рубен Аморим приветства публичната подкрепа, която получи от миноритарния собственик сър Джим Ратклиф, но вярва, че натискът ще се възобнови, ако неговият Манчестър Юнайтед се провали срещу Ливърпул в дербито на кръга във Висшата лига в неделя, пише агенция ДПА.

Победата срещу Съндърланд преди две седмици даде на Аморим глътка въздух преди паузата за националните отбори, по време на която Ратклиф даде интервю, в което заяви, че португалецът има три години, за да се докаже.

"Той ми го казва през цялото време", разкри Аморим, който наближава първата си годишнина на "Олд Трафорд".

"Понякога със съобщение след мачове, но аз знам, а и Джим знае, че най-важното във футбола е следващият мач. Дори със собственици не можеш да контролираш следващия ден във футбола. Наясно съм с позицията му, но е наистина хубаво да го чуя. Той ми го казва, и главният изпълнителен директор Омар Берада и директорът по футболните въпроси Джейсън Уилкокс ми го казват през цялото време", продължи португалският специалист.

"Понякога натискът, който оказвам върху отбора и върху себе си, е много по-голям. Знам, че ще отнеме време, но не искам да мисля така. Мисля, че позицията му помага на нашите фенове да осъзнаят, че ръководството разбира, че ще отнеме време. Хубаво е да усещаме подкрепата, но особено в големите клубове трябва да доказваш, че всеки уикенд си готов да печели мачове", продължи той.

Голям позитив от победата на Съндърланд беше представянето на новия вратар Сене Ламенс. Белгиецът беше привлечен през миналия месец, а дебютът му на "Олд Трафорд" накара някои фенове да го сравнят с Петер Шмайхел.

"Разбира се, че се справи добре. Възможно е да бъде титуляр. Първото впечатление в този клуб е наистина важно, а да се ​​поддържа нивото е още по-важно и е наистина трудно. Той все още не е Шмайхел. Той е млад човек с талант. Показа много самообладание и феновете го харесаха, но това е в миналото и трябва да го докаже в следващия мач", добави Рубен Аморим.

Каземиро, Матеус Куня, Бруно Фернандеш и Амад Диало пропуснаха тренировка със съотборниците си в четвъртък, но ще бъдат на разположение за мача в неделя.

Нусаир Мазрауи, който не е играл от миналия месец и пропусна мачовете на националния тим на Мароко, остава под голямо съмнение, докато защитникът Лисандро Мартинес е близо до завръщане към пълноценен тренировъчен процес след контузията на коляното, която получи през февруари.

/КМ/

Свързани новини

14.10.2025 13:19

Манчестър Юнайтед проявява интерес към футболиста на Борусия Дортмунд Джоб Белингам

Английският Манчестър Юнайтед е един от няколкото клуба от Висшата лига, които се интересуват от Джоб Белингам - по-малкият брат на звездата на Реал Мадрид Джуд Белингам. 20-годишният футболист подписа с Борусия Дортмунд през лятото
10.10.2025 09:03

Манчестър Юнайтед е започнал преговори за подновяването на договора на Хари Магуайър

Ръководството на Манчестър Юнайтед е започнало преговори със защитника Хари Магуайър за подновяването на договора му, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо. Настоящият контракт на Магуайър с английския клуб изтича в края на сезона
09.10.2025 10:09

Съсобственикът на Манчестър Юнайтед Джим Ратклиф увери, че мениджърът Рубен Аморим ще получи шанс да изпълни тригодишния си договор

Поставеният под напрежение мениджър на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим ще получи пълните три години от договора си, за да се докаже, а клубът ще стане най-печелившият в света, заяви съсобственикът на "червените дяволи" Джим Ратклиф

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:43 на 17.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация