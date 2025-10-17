Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим приветства публичната подкрепа, която получи от сър Джим Ратклиф

Мениджърът Рубен Аморим приветства публичната подкрепа, която получи от миноритарния собственик сър Джим Ратклиф, но вярва, че натискът ще се възобнови, ако неговият Манчестър Юнайтед се провали срещу Ливърпул в дербито на кръга във Висшата лига в неделя, пише агенция ДПА.

Победата срещу Съндърланд преди две седмици даде на Аморим глътка въздух преди паузата за националните отбори, по време на която Ратклиф даде интервю, в което заяви, че португалецът има три години, за да се докаже.

"Той ми го казва през цялото време", разкри Аморим, който наближава първата си годишнина на "Олд Трафорд".

"Понякога със съобщение след мачове, но аз знам, а и Джим знае, че най-важното във футбола е следващият мач. Дори със собственици не можеш да контролираш следващия ден във футбола. Наясно съм с позицията му, но е наистина хубаво да го чуя. Той ми го казва, и главният изпълнителен директор Омар Берада и директорът по футболните въпроси Джейсън Уилкокс ми го казват през цялото време", продължи португалският специалист.

"Понякога натискът, който оказвам върху отбора и върху себе си, е много по-голям. Знам, че ще отнеме време, но не искам да мисля така. Мисля, че позицията му помага на нашите фенове да осъзнаят, че ръководството разбира, че ще отнеме време. Хубаво е да усещаме подкрепата, но особено в големите клубове трябва да доказваш, че всеки уикенд си готов да печели мачове", продължи той.

Голям позитив от победата на Съндърланд беше представянето на новия вратар Сене Ламенс. Белгиецът беше привлечен през миналия месец, а дебютът му на "Олд Трафорд" накара някои фенове да го сравнят с Петер Шмайхел.

"Разбира се, че се справи добре. Възможно е да бъде титуляр. Първото впечатление в този клуб е наистина важно, а да се ​​поддържа нивото е още по-важно и е наистина трудно. Той все още не е Шмайхел. Той е млад човек с талант. Показа много самообладание и феновете го харесаха, но това е в миналото и трябва да го докаже в следващия мач", добави Рубен Аморим.

Каземиро, Матеус Куня, Бруно Фернандеш и Амад Диало пропуснаха тренировка със съотборниците си в четвъртък, но ще бъдат на разположение за мача в неделя.

Нусаир Мазрауи, който не е играл от миналия месец и пропусна мачовете на националния тим на Мароко, остава под голямо съмнение, докато защитникът Лисандро Мартинес е близо до завръщане към пълноценен тренировъчен процес след контузията на коляното, която получи през февруари.