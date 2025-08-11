Хари Магуайър гледа на предстоящия сезон в Англия като на ново начало за Манчестър Юнайтед

Защитникът Хари Магуайър вярва, че Манчестър Юнайтед е пред "ново начало" в очакване на предстоящия сезон и опит да се реваншира за представянето си в последните 12 месеца, пише агенция ДПА.

Привлечените нови имена като Матеус Куня, Брайън Мбеумо и Бенямин Шешко, както и подобрението на тренировъчната база на стойност 50 милиона британски лири, дадоха на Юнайтед тласък на старта на новата кампания. "Червените дяволи" посрещат Арсенал в първия си мач за сезона във Висшата лига в неделя, а Магуайър заяви в подкаста "Рио Фърдинанд представя", че "момчетата работят усилено и атмосферата е страхотна".

"Искаме да бъдем успешни. Правим всичко възможно, за да бъдем успешни. Понякога знаем, че представянето ни не е било достатъчно добро и не сме дали много на феновете си. Чувствам се сякаш това е малко ново начало и се надявам, че това начало е добро", каза още 32-годишният защитник.

Хари Магуайър, който пропусна началото на предсезонното турне в САЩ по лични причини, се присъедини към Манчестър Юнайтед преди 6 години от Лестър за 80 милиона британски лири, което беше рекорд за защитник по онова време.

"Очевидно имаше преходен период. Когато Алекс Фъргюсън беше тук, имахме най-добрия отбор и спечелихме всички трофеи. Но реалността е, че не сме най-добрият тим. Трябва да се справим с напрежението и да играем така, сякаш играем на детска площадка. Мисля, че това е нещото, с което страдахме през последните 10 години", обясни бранителят.

Магуайър поляризира мнението на феновете на "Олд Трафорд" и дните му в клуба изглеждаха преброени при бившия мениджър Ерик тен Хаг, който го лиши от капитанската лента и го извади от първия състав. Преминаването му в Уест Хям през 2023-а се провали, тъй като Магуайър реши да се бори за мястото си и се озова отново в полза на тима, след като Тен Хаг беше уволнен и заменен от настоящия мениджър Рубен Аморим.

В отговор на критиките, които получава, футболистът добави: "Мисля, че Манчестър Юнайтед е под по-голямо внимание, само защото повече хора в страната ги мразят - и това е просто факт."