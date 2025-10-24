Подробно търсене

Мениджърът на Челси Енцо Мареска разкри, че Лиъм Делап може да бъде на разположение за двубоя срещу Уулвърхямптън

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Alastair Grant
Лондон,  
24.10.2025 14:38
 (БТА)

22-годишният нападател Лиъм Делап може да се завърне в състава на Челси в мача за Купата на лигата в Англия срещу Уулвърхямптън пред следващата седмица, потвърди мениджърът Енцо Мареска, цитиран от агенция ДПА.

Очакваше се футболистът да отсъства до декември заради контузията в подколянното сухожилие, която получи по време на победата над Фулъм през август, но този план беше драстично променен.

Сред медицинския екип на клуба имаше надежда, че привлеченият през лятото от Ипсуич играч може да участва в мача в събота срещу Съндърланд на "Стамфорд Бридж" от Висшата лига, но на този етап е по-реалистично Делап да бъде готов за двубоя срещу Уулвърхямптън.

"Лиъм взе участие на вчерашната тренировка с отбора за първи път. Той няма да бъде на разположение за утрешния мач, но вероятно за следващия ще бъде готов", заяви Мареска.

"Планът може и да се промени, зависи от това какво ще бъде състоянието му. Лекарите казаха, че той може да е на разположение от 25 октомври, но всъщност може да е на разположение следващата седмица", добави италианският специалист.

Мареска ще трябва да направи избор в нападение в отсъствието на Лиъм Делап, като Жоао Педро вече беше използван на тази позиция, а възпитаникът на академията Тайрик Джордж също беше извикан в отбора.

Тийнейджърът Марк Гиу беше върнат от Съндърланд още в дните след контузията на Делап и отбеляза първия си гол за сезона при победата с 5:1 над Аякс в Шампионската лига в сряда, въпреки че Енцо Мареска каза, че едва сега вижда това, което очаква от 19-годишния футболист.

"Разговарях с Марк преди две седмици, казах му, че начинът, по който тренира, не ми харесва и трябва да се промени", разкри Мареска и продължи:

"Той се промени и получи шанс срещу Аякс. Така е по-лесно. Той не тренираше добре във всяко едно отношение. Не знам защо. С младите играчи понякога трябва да се действа бавно, много бавно. Откакто говорихме, той е фантастичен и работи много добре. Абсолютно е готов да започне като титуляр."

/КМ/

