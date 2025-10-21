Мениджърът на Челси Енцо Мареска заяви, че клубът няма да бърза с връщането на Енцо Фернандес в игра

Дългият списък с контузени футболисти и склонността към получаване на червени картони са сред основните притеснения на мениджъра на Челси Енцо Мареска преди мача от Шампионската лига срещу нидерландския Аякс в сряда, като лондончани се стремят да стабилизират играта си след бурния септември, пише агенция "Ройтерс".

Полузащитникът Енцо Фернандес може да се завърне в игра, след като пропусна една седмица поради проблем с коляното, но Мареска заяви, че Челси няма да бърза със завръщането на аржентинския национал, докато тимът преследва четвъртата си поредна победа във всички турнири. "Енцо участва в тренировката вчера. Имаме още едно занимание следобед и утре ще решим за неговото включване. Това не е нещо, за което трябва да се тревожим", коментира Мареска.

Централният защитник Беноа Бадиашиле пък бе поредният играч на Челси, получил травма миналата седмица - шестият в списъка с контузени. "Трудно е, особено защото повечето от контузиите, които имахме, се случваха един или два дни преди мачовете. Опитваме се да се адаптираме. Сложно е, защото понякога планираш някои футболисти да играят, но след това ти е нужен друг заради нова контузия", добави Енцо Мареска.

Челси се сблъсква и с проблем с дисциплината на играчите заради получените четири червени картона в последните шест мача.

"Разбира се, това е нещо, с което можем да се справим по-добре. Можехме да избегнем някои от червените картони. От друга страна, състезателите искат да продължат да бъдат агресивни", обясни Мареска и продължи:

"Лично аз не съм такъв мениджър, който да наказва играчите. Имам четири деца и когато направят нещо нередно, не ги наказвам. Опитвам се да ги науча да правят правилните неща. Опитвам се да правя това и с играчите. Това е начинът, по който обичам да правя нещата."

"Не бяхме доволни от резултата срещу Байерн Мюнхен, но бяхме доволни от представянето. Знаехме, че това ще бъде труден двубой. Срещу Бенфика, опитахме се да се подготвим по най-добрия начин, но когато се изправяш срещу такъв клуб, винаги има неща, които можеш да научиш. Утре ще бъде абсолютно същото. Ще бъде труден мач. Аякс е клуб, който е печелил това състезание в миналото. Те искат да докажат на всички, че могат да дойдат тук и да ни победят", заяви още мениджърът на Челси, който спечели три точки от първите си два мача в основната фаза на Шампионската лига.