Галатасарай победи Ливърпул в Шампионската лига, Реал (Мадрид), Байерн (Мюнхен) и Интер (Милано) с пълен актив след втория кръг

Турският шампион Галатасарай поднесе изненадата на втория кръг в Шампионската лига по футбол, побеждавайки на свой терен английския гранд Ливърпул с 1:0. Единственото попадение в мача вкара Виктор Осимен още в 16-ата минута от дузпа.

Реал (Мадрид), който не остави много надежди на Кайрат (Алмати, Казахстан) и го победи с 5:0, Байерн (Мюнхен) и Интер (Милано) постигнаха втори победи през сезона и вече имат по 6 точки, оглавявайки единната групова фаза с по 6 точки. Челси записа първи три точки в европейската кампания, надделявайки с 1:0 над Бенфика (Лисабон). За гостите това беше второ поредно поражение след 2:3 в първата седмица от Карабах (Азербайджан). Мачът на стадион "Стамфорд Бридж" беше особен, тъй като начело на португалците се завърна Жозе Моуриньо.

Атлетико (Мадрид) и Олимпик (Марсилия) записаха убедителни домакински победи. "Дюшекчиите" отнесоха с 5:1 Айнтрахт (Франкфурт), а момчетата на треньора Чоло Симеоне са отбелязали 10 гола за пет дни, след като през уикенда се разправиха с големия съперник Реал (Мадрид) с 5:2.

На стадион "Али Сами Йен" в Истанбул голямото разочарование беше отборът на Ливърпул, който така и не създаде кой знае какви голови положения, с изключение на дузпа, която обаче в последствие беше отменена от съдията Клеман Тюрпен след преглед на ситуацията на on-field review (системата ВАР) край терена. "Червените" от Англия регистрираха и първи мач от пет години насам, в който не вкарват гол при първото си гостуване.

За Галатасарай победата – дошла от наказателен удар на Осимен в 16-ата минута, а първа в груповата фаза от 7 години насам. Унгарският плеймейкър на гостите Доминик Собослай, който днес игра странно като десен бек, предизвика дузпата, подсичайки Баръш Йълмаз при атака от ляво. Иначе преди гола и двата отбора имаха по една добра възможност за откриване на резултата. В края на срещата физическите сили на турския тим се стопиха сериозно, но с много саможертва, себераздаване и благодарение на отличните намеси на вратара Угюрджан Чакър не позволиха на резултата да бъде променен. Новото попълнение в атаката на Ливърпул Александър Исак опита няколко пъти сам да промени хода на мача, но не му се получи и така тимът от Босфора компенсира поражението с 1:5 на старта от Айнтрахт.

Байерн (Мюнхен) нямаше кой знае какви проблеми при визитата си в Лимасол на кипърския дебютант ФК Пафос и го срази с 5:1. Изходът от срещата стана ясен още до 34-ата минута, когато гостите вече водеха с 4:0. Хари Кейн откри резултата в 15-ата минути и се разписа за 4:0 в 34-ата минута, а между неговите голове се разписаха Рафаел Герейро 20-ата и Николас Джаксън в 31-ата.

В края на първата част хърватският плеймейкър Мислав Оршич намали на 1:4, но Майкъл Олисе в средата на втората част узакони категоричния успех на гостите.

В една посока премина и мачът на стадион "Джузепе Меаца" в Милано, където италианският Интер пречупи съпротивата на Славия (Прага) с 3:0. Звездата в атаката Лаутаро Мартинес откри резултата в 30-ата минута и в 65-ата сложи точка на спора, а Дензъл Дъмфрийс вкара втория гол в 34-ата минута.

Единственото попадение за успеха на Челси дойде благодарение на Алехандро Гарначо, който изпрати прострелна топка в малкото наказателно поле в 18-ата минута. Колумбийският защитник Ричард Риос не успя да се ориентира и си заби топката мощно във вратата. Срещата започна много силно за гостите, които изпуснаха три добри положения, в това число и едно на Судаков от малкото наказателно поле. А в 6-ата минута на добавеното време на срещата Жоао Педро от Челси беше отстранен от терена с втори жълт картон. Точките са първи за Челси през кампанията в Шампионската лига, след като в първата среща отстъпиха при гостуването си на Байерн (Мюнхен).

Джакомо Распадори, Робин Льо Норман, Антоан Гризман, Джулиано Симеоне и Хулиан Алварес в края на срещата от дузпа вкараха петте гола за Атлетико (Мадрид) за 5:1 над германския Айнтрахт, а с две попадения на Игор Пайшао Олимпик (Марсилия) постигна първа победа – 4:0 над Аякс (Амстердам). Мейсън Гпийнууд и Пиер-Емерик Обамеянг бяха авторите на другите два гола. Будьо Глимт пък не се даде на английския елитен Тотнъм и завърши 2:2 на своя стадион "Аспмюра", намиращ се край Полярния кръг.

Резултати от втория кръг в основната фаза на Шампионската лига: Атлетико (Мадрид, Испания) – Айнтрахт Фр (Германия) 5:1 Будьо/Глимт (Норвегия) – Тотнъм (Англия) 2:2 Челси (Англия) – Бенфика (Португалия) 1:0 Галатасарай (Турция) – Ливърпул (Англия) 1:0 Интер (Милано, Италия) – Славия (Прага, Чехия) 3:0 Олимпик (Марсилия, Франция) – Аякс (Нидерландия) 4:0 ФК Пафос (Кипър) – Байерн Мюнхен (Германия) 1:5 Кайрат (Казахстан) – Реал Мадрид (Испания) 0:5 Аталанта (Италия) – ФК Брюж (Белгия) 2:1 Начело в класирането с по 6 точки са Байерн (Мюнхен), Реал (Мадрид) и Интер (Милано),

Тотнъм е с 4 точки, а с по 3 са Пари Сен Жермен, Марсилия, Атетико (Мадрид),

Спортинг (Лисабон), ФК Брюж, Юнион Сен Жилоаз (Белгия), Арсенал (Лондон), Манчестър Сити,

Карабах (Азербайджан), Барселона, Айнтрахт (Франкфурт), Ливърпул, Челси, Галатасарай и Аталанта.