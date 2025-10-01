Подробно търсене

Полузащитникът Къртис Джоунс смята, че Ливърпул трябва да запази спокойствие след двете поредни загуби

Кремена Младенова
Полузащитникът Къртис Джоунс смята, че Ливърпул трябва да запази спокойствие след двете поредни загуби
Полузащитникът Къртис Джоунс смята, че Ливърпул трябва да запази спокойствие след двете поредни загуби
снимка: AP Photo/Francisco Seco
Ливърпул,  
01.10.2025 15:09
 (БТА)

Полузащитникът Къртис Джоунс смята, че Ливърпул трябва да запази спокойствие и да продължи напред, тъй като отборът, воден от мениджъра Арне Слот се стреми да се възстанови от двете поредни загуби преди съботния сблъсък с Челси във Висшата лига. Във вторник вечер Ливърпул претърпя поражение с 0:1 при гостуването си на Галатасарай в Шампионската лига.

"Ако погледнете наляво и надясно, навсякъде има момчета от световна класа", каза Джоунс пред LFCTV.

"Но не става въпрос само за това, а за момчета, които искат да спечелят. Добре е, ако си добър с топката и други подобни, но трябва да печелиш, да работиш здраво и да тичаш повече и това е, което момчетата знаят, разбира се, че знаят. Както вече казах, има мачове като този и той няма да бъде последният", продължи футболистът на Ливърпул.

"Би било лудост да си мислим, че можем просто да се появим и да спечелим тези мачове. Въпросът е колко много искаме да спечелим. Разбира се, че сме разстроени, но има и позитиви, които трябва да вземем предвид. След три дни предстои мач", завърши Къртис Джоунс.

/КМ/

Свързани новини

01.10.2025 11:46

Ливърпул трябва да спре да допуска глупави грешки, заяви капитанът Върджил ван Дайк

Ливърпул трябва да спре да прави глупави грешки, заяви капитанът Върджил ван Дайк след поражението с 0:1 срещу Галатасарай в мач от Шампионската лига по футбол. Мърсисайдци не само допуснаха втора поредна загуба, а и вратарят Алисон Бекер се
01.10.2025 08:56

Вратарят на Ливърпул Алисон се контузи, мениджърът Арне Слот смята, че той ще пропусне мача срещу Челси

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот заяви, че вратарят Алисон Бекер ще пропусне мача от Висшата лига срещу Челси в събота, след като се контузи при загубата с 0:1 при гостуването на Галатасарай в Шампионската лига
01.10.2025 00:50

Галатасарай победи Ливърпул в Шампионската лига, Реал (Мадрид), Байерн (Мюнхен) и Интер (Милано) с пълен актив след втория кръг

Турският шампион Галатасарай поднесе изненадата на втория кръг в Шампионската лига по футбол, побеждавайки на свой терен английския гранд Ливърпул с 1:0. Единственото попадение в мача вкара Виктор Осимен още в 16-ата минута от дузпа
08.08.2025 19:33

Ливърпул обяви рекордни продажби на фланелки след първата седмица от новия десетгодишен договор с "Адидас"

Английският футболен клуб Ливърпул обяви рекордни продажби на старта на новото си десетгодишно партньорство с германския производител на спортна екипировка "Адидас". Само в рамките на първата седмица домакинската фланелка стана най-купуваната в

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:22 на 01.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация