Полузащитникът Къртис Джоунс смята, че Ливърпул трябва да запази спокойствие след двете поредни загуби

Полузащитникът Къртис Джоунс смята, че Ливърпул трябва да запази спокойствие и да продължи напред, тъй като отборът, воден от мениджъра Арне Слот се стреми да се възстанови от двете поредни загуби преди съботния сблъсък с Челси във Висшата лига. Във вторник вечер Ливърпул претърпя поражение с 0:1 при гостуването си на Галатасарай в Шампионската лига.

"Ако погледнете наляво и надясно, навсякъде има момчета от световна класа", каза Джоунс пред LFCTV.

"Но не става въпрос само за това, а за момчета, които искат да спечелят. Добре е, ако си добър с топката и други подобни, но трябва да печелиш, да работиш здраво и да тичаш повече и това е, което момчетата знаят, разбира се, че знаят. Както вече казах, има мачове като този и той няма да бъде последният", продължи футболистът на Ливърпул.

"Би било лудост да си мислим, че можем просто да се появим и да спечелим тези мачове. Въпросът е колко много искаме да спечелим. Разбира се, че сме разстроени, но има и позитиви, които трябва да вземем предвид. След три дни предстои мач", завърши Къртис Джоунс.