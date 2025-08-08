Ливърпул обяви рекордни продажби на фланелки след първата седмица от новия десетгодишен договор с "Адидас"

Английският футболен клуб Ливърпул обяви рекордни продажби на старта на новото си десетгодишно партньорство с германския производител на спортна екипировка "Адидас". Само в рамките на първата седмица домакинската фланелка стана най-купуваната в историята със скок от 700% в сравнение с миналата година.

От Ливърпул и "Адидас" обявиха, че са получили поръчки от около 150 държави до този момент. Близо 80% от продажбите са през клубния магазин и неговата международна система.

Футболисти като Върджил ван Дайк, Мохамед Салах, Къртис Джоунс и Кери Холанд от женския отбор рекламираха екипа във видео в деня, в който той бе пуснат в продажба. В него участваха още легендарните Кени Далглиш, Иън Ръш, Джон Барнс, Роби Фаулър и Джейми Карагър. То получи повече от 40 милиона гледания.

От Ливърпул и "Адидас" добавят, че най-много са продадените фланелки на новото попълнение Флориан Виртц, който взе номер 7. Следва го фланелката с номер 20 на покойния Диого Жота, като всички приходи от щамповането влизат във "Фондация ЛФК". Тя развива юношеска програма в името на Жота.