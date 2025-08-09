Мениджърът на Ливърпул Арне Слот: "Напълно нормално е да сме едни от фаворитите за титлата, защото спечелихме миналия сезон"

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот заяви, че е напълно нормално неговият отбор да бъде смятан за фаворит за запазване на титлата си във Висшата лига, позовавайки се на успеха от миналата кампания, а не на трансферната активност.

Ливърпул, който спечели Висшата лига миналия сезон, за да си осигури рекордна 20-а титла на Англия, подсили състава си с Флориан Виртц, Уго Екитике, Жереми Фримпонг, Милош Керкез и други.

Клубът от Мърсисайд обаче също така изпрати Трент Александър-Арнолд в Реал Мадрид, Луис Диас в Байерн Мюнхен, а Джарел Куанса в Байер Леверкузен, докато португалският нападател Диого Жота загина при автомобилна катастрофа миналия месец.

"Напълно нормално е да сме едни от фаворитите, защото спечелихме миналия сезон", каза Слот на пресконференция преди мача за Къмюнити Шийлд на стадион "Уембли" в неделя срещу Кристъл Палас.

"И привлякохме добри играчи. Както всички останали отбори, между другото. Това прави тази лига толкова хубава", добави той.

Ливърпул беше привлякъл само нападателя Федерико Киеза от италианския Ювентус в края на сезона миналата година.

"Всеки отбор във Висшата лига харчи пари. Така че, ако сме фаворити само, защото сме похарчили малко, бих го сметнал за странно, защото и ние сме загубили много. Но това, че сме фаворити, защото спечелихме миналия сезон и играхме толкова добре, е ясно. И амбициите не са се променили, защото амбицията на този клуб винаги е да се бори за всеки трофей", каза още Слот, цитиран от Ройтерс.

Ливърпул, който се стреми към 17- трофей Къмюнити Шийлд, се изправя срещу носителя на Купата на Футболната асоциация Кристъл Палас утре на "Уембли".