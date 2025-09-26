Подробно търсене

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот потвърди, че собствениците на клуба ще платят останалите пари по договора на Диого Жота на семейството му

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Ian Hodgson, File
Ливърпул,  
26.09.2025 21:36
 (БТА)

Собствениците на Ливърпул ще изплатят последните две години от договора на покойния Диого Жота на семейството му, потвърди мениджъра на „червените“ Арне Слот.

Португалският нападател загина на 28-годишна възраст в автомобилна катастрофа заедно с брат си Андре Силва на 3 юли, само 11 дни след като бащата на три деца се ожени за дългогодишната си партньорка Руте Кардозо.

По това време в Португалия се появиха съобщения, че Fenway Sports Group се е ангажирала да изплати изцяло останалата част от договора на Жота, който щеше да бъде до края на сезон 2026/2027, за да подкрепи семейството.

И в интервю за TNT Sports, Слот потвърди, че това е така, разкривайки: "Казах колко горд съм от реакцията на феновете и собствеността... Собствениците са основно критикувани, както и мениджърите, но начинът, по който се справиха с тази ситуация, с плащането на всички пари от договора на жена му и децата, е - може би хората си мислят, че е нормално, но във футбола не е така."

Слот също така похвали привържениците на Ливърпул за реакцията им след смъртта на Жота, добавяйки: "Колко цветя имаше, всички възпоменания, почти се разчувствам, като си помисля за това. Невероятно е какво направиха нашите фенове, както и нашите футболисти, начинът, по който се държаха по време и около погребението."

"И тогава трябва да тренираме отново. Има моменти, в които се питам "какво ли чувстват сега жена му и децата му". Звучи толкова трудно, но животът продължава", завърши мениджърът на Ливърпул.

/КМ/

Към 21:52 на 26.09.2025 Новините от днес

