Мениджърът на Ливърпул Арне Слот потвърди, че собствениците на клуба ще платят останалите пари по договора на Диого Жота на семейството му
Собствениците на Ливърпул ще изплатят последните две години от договора на покойния Диого Жота на семейството му, потвърди мениджъра на „червените“ Арне Слот.
Португалският нападател загина на 28-годишна възраст в автомобилна катастрофа заедно с брат си Андре Силва на 3 юли, само 11 дни след като бащата на три деца се ожени за дългогодишната си партньорка Руте Кардозо.
По това време в Португалия се появиха съобщения, че Fenway Sports Group се е ангажирала да изплати изцяло останалата част от договора на Жота, който щеше да бъде до края на сезон 2026/2027, за да подкрепи семейството.
И в интервю за TNT Sports, Слот потвърди, че това е така, разкривайки: "Казах колко горд съм от реакцията на феновете и собствеността... Собствениците са основно критикувани, както и мениджърите, но начинът, по който се справиха с тази ситуация, с плащането на всички пари от договора на жена му и децата, е - може би хората си мислят, че е нормално, но във футбола не е така."
Слот също така похвали привържениците на Ливърпул за реакцията им след смъртта на Жота, добавяйки: "Колко цветя имаше, всички възпоменания, почти се разчувствам, като си помисля за това. Невероятно е какво направиха нашите фенове, както и нашите футболисти, начинът, по който се държаха по време и около погребението."
"И тогава трябва да тренираме отново. Има моменти, в които се питам "какво ли чувстват сега жена му и децата му". Звучи толкова трудно, но животът продължава", завърши мениджърът на Ливърпул.
