Феновете на Ливърпул отново отдадоха почит към Диого Жота

Пет дни след отдадената почит към Диого Жота на "Анфийлд" по време на приятелския мач срещу Атлетик Билбао, повече от 30 хиляди привърженици те "червените" отново пяха в памет на португалския футболист на двубоя срещу Кристъл Палас за "Комюнити Шийлд" на "Уембли", предодаха световните агенции.

Много плакати бяха вдигнати на трибуните в памет на Жота, който загина в автомобилен инцидент с брат си по-рано през лятото. "Почивайте в мир, Диого Жота и Андре Силва, никога няма да бъдете сами!", пишеше на голяма част от тях.

Снимка на Жота се виждаше на огромните екрани на стадиона в момента на изпълнението на химна на Ливърпул You'll Never Walk Alone, последван от песни за португалеца, който изигра 182 мача за "червените" и стана шампион през миналия сезон. Двамата бяха почетени и с минута мълчание от целия стадион преди първия съдийски сигнал.

Ливърпул вече обяви, че в негова чест оттегля фланелката с номер 20, което се случва за първи път в 133-годишната история на клуба.