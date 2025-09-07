Подробно търсене

Селекционерът на Португалия Роберто Мартинес смята, че голът на Кристиано Роналдо в 21-ата минута е бил предначертан заради Диого Жота

Кремена Младенова
Селекционерът на Португалия Роберто Мартинес смята, че голът на Кристиано Роналдо в 21-ата минута е бил предначертан заради Диого Жота
Селекционерът на Португалия Роберто Мартинес смята, че голът на Кристиано Роналдо в 21-ата минута е бил предначертан заради Диого Жота
снимка: AP Photo/Matthias Schrader
Ереван,  
07.09.2025 15:40
 (БТА)

Селекционерът на националния отбор на Португалия по футбол Роберто Мартинес не се съмнява, че голът на Кристиано Роналдо в 21-ата минута при победата с 5:0 срещу Армения в Ереван в двубой от световните квалификации е бил прендачертан да се случи.

Португалският нападател Диого Жота, който загина в автомобилна катастрофа заедно с брат си преди два месеца, носеше номер 21 на фланелката си в държавния състав.

"Диого Жота е с нас. Голът в 21-ата минута беше нещо специално. Продължаваме пътя си", коментира Мартинес пред телевизия RTP.

"Духът на Диого е с нас, сигналът е силен. Усещахме Диого Жота с нас от първия ден на тренировъчния лагер - неговата сила и мотивация", добави селекционерът пред Canal 1.

40-годишният Кристиано Роналдо посочи към небето след гола, който реализира. Суперзвездата достигна рекордните 140 гола за националния отбор, след като отбеляза второто си попадение във вратата на Армения в 46-ата минута.

Това беше първият мач на Португалия след смъртта на Жота, а също и първата среща на тима, откакто инцидент с фуникуляр в Лисабон отне живота на 16 души.

/КМ/

Свързани новини

06.09.2025 21:22

Англия постигна четвърта поредна победа в световните квалификации след успех срещу Андора

Англия спечели с 2:0 срещу аутсайдера Андора и записа четвърта победа от четири мача в Група К на Световните квалификации по футбол в зона Европа. Континенталните вицешампиони обаче отново не убедиха и се нуждаеха от автогол, за да поведат на
30.08.2025 14:35

Рубен Невеш ще наследи номера на Диого Жота в националния отбор на Португалия

Близкият приятел и бивш съотборник на покойния Диого Жота - Рубен Невеш, взе номер 21 в националния отбор на Португалия за предстоящите световни квалификации, обяви местната футболна федерация. Нападателят на Ливърпул загина в автомобилна катастрофа
05.07.2025 08:35

Сълзи сред португалските футболисти преди четвъртфиналите на Световното клубно първенство заради трагедията с Диого Жота

Португалските футболисти на саудитския Ал Хилал Рубен Невеш и Жоао Кансело се разплакаха по време на минутата мълчание в памет на бившия им съотборник от националния тим Диого Жота преди четвъртфинала на Световното клубно първенство срещу Флуминензе

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:06 на 07.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация