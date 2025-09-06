Англия постигна четвърта поредна победа в световните квалификации след успех срещу Андора

Англия спечели с 2:0 срещу аутсайдера Андора и записа четвърта победа от четири мача в Група К на Световните квалификации по футбол в зона Европа. Континенталните вицешампиони обаче отново не убедиха и се нуждаеха от автогол, за да поведат на съперника си, който е със 170 места зад тях в ранглистата на ФИФА.

Англичаните играха мудно и не впечатлиха близо 40 хиляди на "Вила Парк", като според мнозина този отбор играе далеч по-скучно при Томас Тухел, отколкото при неговия предшественик Гарет Саутгейт.

Англия поведе в резултата в 25-ата минута, когато центриране на Нони Мадуеке се отклони от главата на защитника Кристиан Гарсия и влезе в мрежата на гостите. Деклан Райс пък подпечата победата за домакините в 67-та минута, когато засече пас на Рийс Джеймс с глава и изпрати топката във вратата на Икер Алварес за крайното 2:0 в Бирмингам.

Англичаните водят с пет точки на големия съперник за директно класиране Сърбия, който по-рано днес се наложи с 1:0 над Латвия като гост след гол на Душан Влахович в 12-ата минута. Сърбите са и с мач по-малко, а във вторник приемат европейските вицешампиони на собствен терен.

Португалия направи първата си крачка към САЩ, Канада и Мексико 2025 с разгром с 5:0 срещу Армения. Кристиано Роналдо и Жоао Феликс се разписаха по два пъти за иберийците, а Жоао Кансело вкара веднъж. Така Португалия оглави Група F, в която попадат още Унгария и Република Ирландия.