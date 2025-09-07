Дебютантът за Англия Елиът Андерсън: "Концентрирам се върху следващия мач, за да опитам да направя впечатление"

Английският национал Елиът Андерсън заяви, че "всички погледи са насочени към Световното първенство", но е наясно, че трябва да надгради впечатляващия си дебют за отбора.

Полузащитникът на Нотингам Форест се открои в дебюта си състава със селекционера Томас Тухел начело при победата над Андора с 2:0 на "Вила Парк", правейки още една крачка към осигуряването на място в турнира през юни.

"Това беше само един мач. Концентрирам се върху следващия, за да опитам да направя впечатление. Но очевидно всички погледи са насочени към Световното първенство. Не можеше да бъде много по-добре, освен ако бях вкарал. Трябваше да вкарам, но следващия път", коментира 23-годишният Андерсън след двубоя.

Въпреки че представянето не беше толкова слабо, колкото в предишния мач през юни, където тимът на Англия беше освиркан в Барселона при победата си с 1:0, публиката на "Вила Парк" едва ли обаче остана впечатлена, пише агенция ДПА.

"Очевидно знаехме, че те са много упорит противник. Мисля, че можехме да отбележим повече голове, но определено представянето ни беше много по-добро от последния път. Като цяло съм доволен", каза друг от английските национали Нони Мадуеке.

"Имаше 11 играчи на 30 метра разстояние, така че единственият начин да стигнем до голове беше, ако надиграеш някого или центрираш, както направи Рийс Джеймс при втория гол. Чувствам, че наистина се опитахме да направим това като колектив", добави 23-годишният футболист