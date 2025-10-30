Подробно търсене

Белга: Фламандският Червен кръст започна кампания в помощ на жертвите на урагана "Мелиса"

Атанаси Петров
Белга: Фламандският Червен кръст започна кампания в помощ на жертвите на урагана "Мелиса"
Белга: Фламандският Червен кръст започна кампания в помощ на жертвите на урагана "Мелиса"
Изображение: Белга
Брюксел,  
30.10.2025 18:39
 (БТА)

Червеният кръст във Фландрия започна кампания за набиране на средства в подкрепа на жертвите на урагана "Мелиса", съобщи белгийската новинарска агенция Белга.

Организацията е активна в района на Карибско море и участва в операции за реагиране при извънредни ситуации. Според Червения кръст, метеорологичните условия там остават тежки, а прекъснатите комуникации затрудняват оценката на пълния мащаб на бедствието.

"Чуваме от колегите си на място, че има огромни щети. Сгради, мостове и пътища са разрушени от наводнения и свлачища", каза Венсан Вербеке от Фламандския Червен кръст.

В Ямайка стотици доброволци на местната организация помагат за евакуацията на хората от високорискови райони. Подготвени са стотици аварийни подслони, снабдени с питейна вода, одеяла, хигиенни комплекти и медицински консумативи. Половин милион души на острова са без електричество.

В Куба над 700 000 души са евакуирани, като екипи на Червения кръст съдействат при транспортирането и разпределението на спешни доставки. В Хаити доброволци на организацията предоставят подслон и психосоциална помощ на пострадалите.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и Белга)

/СХТ/

Свързани новини

30.10.2025 17:30

САЩ са готови да предложат хуманитарна помощ на Куба след урагана, обяви държавният секретар Рубио

САЩ са готови да предложат незабавна хуманитарна помощ на хората в Куба, които са засегнати от урагана "Мелиса", заяви в публикация днес в социалната платформа "Екс" американският държавен секретар Марко Рубио, цитиран от Ройтерс.
30.10.2025 17:25

ЕФЕ: Ураганът "Мелиса" наближава Бермудските острови, след като опустоши Хаити, Ямайка и Куба

Националният център за ураганите на САЩ предупреди, че ураганът "Мелиса" се насочва към Бермудските острови, след като причини разрушения и десетки жертви в Хаити, Ямайка и Куба, съобщи агенция ЕФЕ.
30.10.2025 16:10

Хаити, Ямайка и Куба опитват да се справят с разрушенията, причинени от урагана "Мелиса"

Жителите на северната част на Карибския регион се опитват да се справят с последиците от урагана „Мелиса“, докато броят на жертвите от катастрофалната буря продължава да нараства, предаде Асошиейтед Прес.
30.10.2025 15:25

Великобритания организира чартърни полети, за да помогне на гражданите си да напуснат Ямайка след урагана

Британското правителство каза днес, че организира чартърни полети, за да помогне на британски граждани да напуснат Ямайка след урагана "Мелиса", най-силния циклон, връхлитал някога карибската островна държава, предаде Ройтерс. "Министерството на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:54 на 30.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация