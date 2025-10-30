Белга: Фламандският Червен кръст започна кампания в помощ на жертвите на урагана "Мелиса"

Червеният кръст във Фландрия започна кампания за набиране на средства в подкрепа на жертвите на урагана "Мелиса", съобщи белгийската новинарска агенция Белга.

Организацията е активна в района на Карибско море и участва в операции за реагиране при извънредни ситуации. Според Червения кръст, метеорологичните условия там остават тежки, а прекъснатите комуникации затрудняват оценката на пълния мащаб на бедствието.

"Чуваме от колегите си на място, че има огромни щети. Сгради, мостове и пътища са разрушени от наводнения и свлачища", каза Венсан Вербеке от Фламандския Червен кръст.

В Ямайка стотици доброволци на местната организация помагат за евакуацията на хората от високорискови райони. Подготвени са стотици аварийни подслони, снабдени с питейна вода, одеяла, хигиенни комплекти и медицински консумативи. Половин милион души на острова са без електричество.

В Куба над 700 000 души са евакуирани, като екипи на Червения кръст съдействат при транспортирането и разпределението на спешни доставки. В Хаити доброволци на организацията предоставят подслон и психосоциална помощ на пострадалите.



(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и Белга)