Италиански съдия сне обвиненията, повдигнати срещу сина на председателя на италианския Сенат за посегателство над млада жена

Габриела Големанска
Иняцио Ла Руса. Снимка: AP Photo/Gregorio Borgia
Милано,  
30.10.2025 18:34
 (БТА)

Италиански съдия сне обвиненията, повдигнати срещу сина на председателя на италианския Сенат и негов приятел. Двамата бяха обвинявани в групово посегателство над 22-годишна жена, предаде АНСА.

Жената се беше оплакала, че Леонардо Апаче Ла Руса, син на Иняцио Ла Руса, заедно с приятеля му -  ди джей Томазо Джилардони, са извършили сексуално посегателство над нея в нощта на 18 срещу 19 май 2023 г.

Съдията-следователката по случая Росана Монджардо, която разпореди обвиненията за посегателство да бъдат снети срещу двамата, обаче постанови срещу тях да останат обвиненията за незаконно разпространение на сексуално експлицитно съдържание. Кадрите и видеата са били направени без съгласието на жената, фигурираща на тях и са били разпространени в интернет без нейното съгласие.

Иняцио Ла Руса е представител на партия „Италиански братя“ на премиера Джорджа Мелони.

/ГГ/

