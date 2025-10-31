Полша прехвана руски разузнавателен самолет над Балтийско море

Реагираме изключително враждебно и агресивно към нарушаване на въздушното пространство. Това каза пред журналисти министърът на външните работи Георг Георгиев за нарушението по въздух, което Полша установи, прихващайки руски разузнавателен самолет над Балтийско море."Такива неколкократно имаше през последните месеци. Постигнали сме единодушие от страна както на държавите членки на ЕС, така и на партньори