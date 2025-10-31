Подробно търсене

Полша прехвана руски разузнавателен самолет над Балтийско море

Асен Георгиев
Полша прехвана руски разузнавателен самолет над Балтийско море
Полша прехвана руски разузнавателен самолет над Балтийско море
Изтребители Ф-16 над Варшава по време на военен парад. Снимка: АП/Czarek Sokolowski.
Варшава,  
31.10.2025 16:07
 (БТА)

Полша заяви днес, че нейни самолети са прехванали руски разузнавателен самолет над Балтийско море, предаде Ройтерс.

Това е третият подобен инцидент за тази седмица.

Самолетът не е нарушил полското въздушно пространство, уточняват полските въоръжени сили.

/ЛМ/

Свързани новини

30.10.2025 15:45

Реагираме изключително враждебно и агресивно към нарушаване на въздушното пространство, каза министърът на външните работи Георг Георгиев

Реагираме изключително враждебно и агресивно към нарушаване на въздушното пространство. Това каза пред журналисти министърът на външните работи Георг Георгиев за нарушението по въздух, което Полша установи, прихващайки руски разузнавателен самолет над Балтийско море."Такива неколкократно имаше през последните месеци. Постигнали сме единодушие от страна както на държавите членки на ЕС, така и на партньори
30.10.2025 14:18

Полша съобщи, че нейни изтребители отново са прехванали руски разузнавателен самолет над Балтийско море

Министърът на отбраната на Полша Владислав Кошиняк-Камиш съобщи, че за втори пореден ден полски изтребители са прехванали руски разузнавателен самолет над Балтийско море, предаде Ройтерс. Полската армия вчера заяви, че нейни изтребители са
29.10.2025 13:08

Полски изтребители прехванаха руски самолет, извършвал разузнавателен полет над Балтийско море

Полски изтребители са прехванали и ескортирали руски самолет, който е извършвал разузнавателен полет в международното въздушно пространство над Балтийско море без съобщен летателен план и с изключен транспондер, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на полските въоръжени сили в социалната платформа "Екс“.
21.10.2025 15:23

Полша и Румъния предотвратиха опити за саботаж от името на Русия чрез взривяващи се колети, съобщиха властите в двете страни

Полша и Румъния задържаха през последните дни осем души, заподозрени в опити за саботаж от името на Русия чрез изпращане на взривяващи се колети, съобщават Асошиейтед прес, Ройтерс и румънски медии. От Главната прокуратура в Полша съобщиха днес, че
01.10.2025 18:56

Дания предупреди, че Русия води хибридна война срещу Европа, а лидерите на ЕС обсъждат изграждането на "стена срещу дронове"

Европа е в разгара на хибридна война, водена от Русия, и континентът трябва да се въоръжи, предупреди днес министър-председателката на Дания Мете Фредериксен, докато домакинстваше срещата на върха на лидерите на Европейския съюз в Копенхаген, предаде Асошиейтед прес. 
28.09.2025 13:41

Литва призова да се използва експертният опит на Украйна в борбата с дроновете, след като събра 1 милион евро за Киев и откри своя база там

Литва демонстрира активност на източния фланг на НАТО през изминалата седмица в контекста на руската заплаха за региона на Балтийско море след навлизането на бойни самолети и дронове във въздушното пространство на Полша, Естония и Дания.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:26 на 31.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация