Продължава възходящата линия на развитие на българския туризъм, заяви министър Боршош

Българският туризъм продължава възходящата си линия на развитие, заяви министърът на туризма Мирослав Боршош по време на блицконтрола в парламентарната комисия по туризъм.

Той посочи, че в проценти това означава ръст от 5,1 на сто на туристите и 3,8 на сто на нощувките спрямо 2024 г. Това е значим, добър ръст в европейски мащаб, каза министърът и допълни, че окончателните данни за годината ще зависят и от зимния туризъм. България се нарежда в топ 10 на европейските държави по ръст на туристите, а по отношение на вътрешния туризъм – който в Европейския съюз отчита спад – страната е сред първите пет държави в Европа.

Министърът определи като "изключителен" ръста на пазара Румъния и "впечатляващ" този за Турция. Той уточни, че тази година няма ръст на полския пазар, като усилията на ведомството ще бъдат насочени именно натам. Все още липсва стратегически пробив на пазара на Обединеното кралство, но пазар Германия отбелязва над 20-процентен ръст, а нивото на пазара Израел се запазва стабилно.

С уговорката, че като министър на туризма не би искал да сравнява какво се случва в Бургас и какво във Варна, за да не се получи друг оттенък в разговора, Мирослав Боршош изтъкна, че Южното Черно море тази година със сигурност е спечелило съревнованието в туризма. Той посочи, че това е видно както по броя пътници по летищата, така и по конкретните данни по общини.