Във Франция миналата година са починали над 900 бездомници, сред които и деца

Алексей Маргоевски
Бездомник спи под сянката на дърво в Париж, 12 август 2025 г. Снимка: AP/Aurelien Morissard
Париж,  
30.10.2025 18:30
 (БТА)

Над 900 бездомници са починали във Франция през миналата година, което е безпрецедентна бройка, обяснима както с увеличаването на броя на бездомните, така и с по-ефективното преброяване от страна на сдруженията с идеална цел, предаде Франс прес.

Сред починалите най-младите са само на няколко дни, най-възрастната – на 93 години.

Трудно е да се определи с точност броят на бездомните във Франция: според Фондацията за осигуряване на подслон (бившата Фондация "Абат Пиер") те са около 350 000, от които 20 000 живеят на улицата.

"Всички индикатори са в червено, трябва спешно да се мобилизираме", предупреждава пред АФП Адел Льонорман, член на френската организация "Мъртвите на улицата" ("Les morts de la rue"), която публикува днес актуализираната си статистика за броя на бездомниците, починали през миналата година.

Сред общо 912 регистрирани смъртни случая има мъже, жени, но и деца, което е "нов ужасяващ рекорд" от първото преброяване, проведено през 2012 г., посочва АФП.

/ЛМ/

