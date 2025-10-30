Хиляди ултраортодоксални евреи протестират днес в Йерусалим срещу военната служба

Хиляди ултраортодоксални евреи се събраха днес в Йерусалим, за да протестират срещу мобилизирането на млади мъже от тяхната общност, предаде ДПА.

Демонстрацията предизвика претоварване на обществения транспорт, тъй като много участници пътуваха до града, а главната магистрала 1 между Тел Авив и Йерусалим бе временно затворена. Ройтерс предава, че тълпи от предимно мъже са задръстили пътищата около магистралата. Израелските медии изчислиха, че около 200 000 души са участвали в демонстрацията.

Снимки показват, че някои от протестиращите са се катерили по покривите на сгради, бензиностанция и върху кранове. Израелската служба за бърза помощ съобщи, че 15-годишен младеж е паднал и е загинал, а полицията заяви, че е започнала разследване на инцидента.

Конфликтът относно мобилизирането на повече ултраортодоксални мъже във войската все по-често се разглежда като политическо и социално изпитание в Израел. Той представлява и потенциална заплаха за стабилността на дясното религиозно правителство на премиера Бенямин Нетаняху.

В продължение на десетилетия ултраортодоксалните мъже в Израел бяха освободени от задължителната военна служба. От миналата година това изключение не е в сила и правителството не успя да приеме законодателство, запазващо специалния им статут. През юни 2024 г. Върховният съд на Израел постанови, че военните трябва да започнат да мобилизират мъже от ултраортодоксалните общности, което се превръща в сблъсък между културата и сигурността.

Много ултраортодоксални евреи разглеждат военната служба като заплаха за религиозния си начин на живот, особено поради факта, че мъжете и жените служат заедно.

Израелската армия предупреди, че недостигът на подготвени за служба войници може да подкопае нейните способности.

Много израелци също така смятат за несправедливо, че ултраортодоксалните мъже традиционно са били освобождавани от военна служба и не участват в бойни действия на фронтовата линия.