Подробно търсене

ОБНОВЕНА Лудогорец (Разград) елиминира Черноморец (Бургас) на 1/16-финалите в турнира за Купата на България, ЦСКА 1948 също продължава напред

Атанас Василев
Лудогорец (Разград) елиминира Черноморец (Бургас) на 1/16-финалите в турнира за Купата на България, ЦСКА 1948 също продължава напред
Лудогорец (Разград) елиминира Черноморец (Бургас) на 1/16-финалите в турнира за Купата на България, ЦСКА 1948 също продължава напред
Снимка: Бисер Тодоров/БТА (ЕВ)
София,  
30.10.2025 15:29 | ОБНОВЕНА 30.10.2025 18:23
 (БТА) 
Турнир за Купата на България по футбол, мачове от 1/16-финалите:

Черноморец 1919 (Бургас) - Лудогорец (Разград)  - 2:3 (1:1)

Янтра 2019 (Габрово) - ФК ЦСКА 1948 (София)    - 0:4 (0:1)

от сряда:
Хебър 1918 (Пазарджик) - Левски (София)   - 0:3
Миньор (Перник) - Черно море (Варна)     - 0:3
Марек 1915 (Дупница) - Монтана           - 1:4
Спартак 1947 (Пловдив) - Славия (София)  - 1:2
Спортист (Своге) - Септември (София)     - 0:2
Севлиево - ЦСКА (София)                  - 1:2
Витоша (Бистрица) - Берое (Стара Загора) - 4:3 след изпълнение на дузпи, 0:0 в редовното време и продълженията
Загорец (Нова Загора) - Ботев (Враца)    - 1:4

от вторник:
Дунав (Русе) - Локомотив (Пловдив)      - 1:2 (0:0) след продължения, 1:1 в редовното време
Спартак (Плевен) - Ботев (Пловдив)      - 0:4 (0:2)
Бдин (Видин) - Добруджа 1919 (Добрич)   - 2:7 (1:2) 
Рилски спортист (Самоков) - Локомотив 1929 (София) - 2:3 (1:1)
Ямбол 1915 - Спартак (Варна)             - 1:3 (0:2)
Фратрия (Варна) - Арда 1924 (Кърджали)  - 1:2 (0:1)
 *подчертаните отбори се класират за осминафиналите на турнира за Купата на България

/АВ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:57 на 30.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация