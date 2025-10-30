Лудогорец (Разград) елиминира Черноморец (Бургас) на 1/16-финалите в турнира за Купата на България, ЦСКА 1948 също продължава напред

Турнир за Купата на България по футбол, мачове от 1/16-финалите: Черноморец 1919 (Бургас) - Лудогорец (Разград) - 2:3 (1:1) Янтра 2019 (Габрово) - ФК ЦСКА 1948 (София) - 0:4 (0:1) от сряда: Хебър 1918 (Пазарджик) - Левски (София) - 0:3 Миньор (Перник) - Черно море (Варна) - 0:3 Марек 1915 (Дупница) - Монтана - 1:4 Спартак 1947 (Пловдив) - Славия (София) - 1:2 Спортист (Своге) - Септември (София) - 0:2 Севлиево - ЦСКА (София) - 1:2 Витоша (Бистрица) - Берое (Стара Загора) - 4:3 след изпълнение на дузпи, 0:0 в редовното време и продълженията Загорец (Нова Загора) - Ботев (Враца) - 1:4 от вторник: Дунав (Русе) - Локомотив (Пловдив) - 1:2 (0:0) след продължения, 1:1 в редовното време Спартак (Плевен) - Ботев (Пловдив) - 0:4 (0:2) Бдин (Видин) - Добруджа 1919 (Добрич) - 2:7 (1:2) Рилски спортист (Самоков) - Локомотив 1929 (София) - 2:3 (1:1) Ямбол 1915 - Спартак (Варна) - 1:3 (0:2) Фратрия (Варна) - Арда 1924 (Кърджали) - 1:2 (0:1)

*подчертаните отбори се класират за осминафиналите на турнира за Купата на България