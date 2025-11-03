Подробно търсене

Лудогорец обяви програмата си за гостуването на унгарския Ференцварош в Лига Европа

Кремена Младенова
Лудогорец обяви програмата си за гостуването на унгарския Ференцварош в Лига Европа
Лудогорец обяви програмата си за гостуването на унгарския Ференцварош в Лига Европа
снимка: Бисер Тодоров/БТА (архив)
Разград,  
03.11.2025 12:56
 (БТА)

Лудогорец ще замине за Унгария в сряда (5 ноември) в 11:15 часа с чартърен полет от Варна за Будапеща за четвъртия си мач от основната фаза на Лига Европа срещу Ференцварош. Срещата предстои в четвъртък (6 ноември) от 21:00 часа местно време (22:00 българско) на стадион "Групама Арена".

В сряда треньорът на шампионите Тодор Живондов и капитанът Антон Недялков ще дадат пресконференция в 18:30 часа, а половин час по-късно - в 19:00 местно време - ще се проведе официалната тренировка на Лудогорец, съобщиха от клуб чрез официалния си уебсайт.

Разградчани ще имат тренировка в Будапеща в петък сутрин, а полетът за Варна е в 15:00 часа местно време.

Очаква се отборът да пристигне във Варна около 17:30 часа.

/КМ/

Свързани новини

02.11.2025 20:59

Треньорът на Лудогорец Тодор Живондов няма абсолютно никакви претенции към играчите, единствено е разочарован от резултата с Черно море

Изказване на треньора на Лудогорец Тодор Живондов след срещата от 14-ия кръг на Първа лига между Черно море и шампионите, завършила 0:0. Тодор Живондов (треньор на Лудогорец) – „Със сигурност аз лично съм разочарован, но футболистите дадоха всичко
02.11.2025 19:40

Черно море и Лудогорец направиха нулево равенство на "Тича"

Първенство на България по футбол, мачове от 14-ия кръг на efbet Лига:   Черно море (Варна) - Лудогорец (Разград)    - 0:0 Арда (Кърджали) - Левски               0:3 - (0:1) голмайстори: 0:1 Мустафа Сангаре 19, 0:2 Майкон 50, 0:3 Емил Виячки
30.10.2025 15:29

Лудогорец (Разград) елиминира Черноморец (Бургас) на 1/16-финалите в турнира за Купата на България, ЦСКА 1948 също продължава напред

Турнир за Купата на България по футбол, мачове от 1/16-финалите: Черноморец 1919 (Бургас) - Лудогорец (Разград) - 2:3 (1:1) по-късно днес: Янтра 2019 (Габрово) - ФК ЦСКА 1948 (София) от сряда: Хебър 1918 (Пазарджик) - Левски (София) -

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:33 на 03.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация