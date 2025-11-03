Лудогорец обяви програмата си за гостуването на унгарския Ференцварош в Лига Европа

Лудогорец ще замине за Унгария в сряда (5 ноември) в 11:15 часа с чартърен полет от Варна за Будапеща за четвъртия си мач от основната фаза на Лига Европа срещу Ференцварош. Срещата предстои в четвъртък (6 ноември) от 21:00 часа местно време (22:00 българско) на стадион "Групама Арена".

В сряда треньорът на шампионите Тодор Живондов и капитанът Антон Недялков ще дадат пресконференция в 18:30 часа, а половин час по-късно - в 19:00 местно време - ще се проведе официалната тренировка на Лудогорец, съобщиха от клуб чрез официалния си уебсайт.

Разградчани ще имат тренировка в Будапеща в петък сутрин, а полетът за Варна е в 15:00 часа местно време.

Очаква се отборът да пристигне във Варна около 17:30 часа.