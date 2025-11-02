Треньорът на Лудогорец Тодор Живондов няма абсолютно никакви претенции към играчите, единствено е разочарован от резултата с Черно море

Изказване на треньора на Лудогорец Тодор Живондов след срещата от 14-ия кръг на Първа лига между Черно море и шампионите, завършила 0:0.

Тодор Живондов (треньор на Лудогорец) – „Със сигурност аз лично съм разочарован, но футболистите дадоха всичко от себе си и мога да ги поздравя. Единствено не ми допада резултатът.

И двата отбора имаха своите ситуации. Лудогорец можеше да спечели, ако трябва да бъдем коректни – можеше и да загуби този двубой. Смятам, че повечето положения бяха на страната на Лудогорец, особено през първото полувреме, когато ако бяхме отбелязали гол щяхме да изпълним това, което бяхме планували.

Бърнард Текпетей със сигурност има проблем, заради който ще отсъства два или три месеца. Не съм говорил още с доктора детайлно, но мисля, че има спукана скула. Това означава, че може би два или три месеца, зависи от много неща, загубихме го до края на годината. Това означава, че той няма да играе с Ференцварош.

Дисциплина, желание, характер – всичко това за тези три тренировки аз го видях, но към тях не мога да имам абсолютно никакви претенции. Всичко, което го тренирахме, днес го изпълнихме. Към играчите нямам абсолютно никакви претенции, единствено съм разочарован от резултата.“