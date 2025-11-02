Черно море и Лудогорец направиха нулево равенство на "Тича"

Първенство на България по футбол, мачове от 14-ия кръг на efbet Лига:
Черно море (Варна) - Лудогорец (Разград) - 0:0
Арда (Кърджали) - Левски 0:3 - (0:1)
голмайстори: 0:1 Мустафа Сангаре 19, 0:2 Майкон 50, 0:3 Емил Виячки 85-автогол
ЦСКА - Монтана - 3:1 (2:1)
голмайстори: 1:0 Бруно Жордао 12, 1:1 Филип Ежике 35, 2:1 Леандро Годой 42 от дузпа, Леандро Годой 90+6 от дузпа
от събота:
Добруджа (Добрич) - Спартак (Варна) - 2:0 (1:0)
Локомотив (Пловдив) - Ботев (Пловдив) - прекратен в 40-ата минута при резултат 1:1.
Септември - Славия - 0:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Илиян Стефанов 70
в понеделник:
Берое (Стара Загора) - Локомотив (София)
Ботев (Враца) - ЦСКА 1948
временно класиране:
1. Левски 14 11 2 1 28:7 35 точки
2. ЦСКА 1948 13 9 2 2 25:14 29
3. Лудогорец 13 6 6 1 22:9 24
4. Черно море 14 6 6 2 19:10 24
5. Локомотив Пловдив 13 6 6 1 17:13 24
6. ЦСКА 14 4 7 3 18:12 19
7. Ботев Враца 13 4 5 4 12:13 17
8. Спартак Варна 14 3 7 4 16:17 16
9. Славия 14 3 6 5 14:18 15
10. Берое 12 3 5 4 13:20 14
11. Локомотив София 13 2 7 4 12:13 13
12. Арда Кърджали 14 3 4 7 12:17 13
13. Монтана 14 3 4 7 11:24 13
14. Ботев Пловдив 13 3 2 8 14:22 11
15. Септември София 14 3 2 9 14:27 11
16. Добруджа 14 3 1 10 10:21 10
