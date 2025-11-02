Черно море и Лудогорец не успяха да си вкарат гол в мач с много положения

Среща отх14-ия кръг на efbet Лигата:

Черно море – Лудогорец 0:0

Стадион „Тича“;

Зрители - 2000;

Съдия – Венцислав Митрев;

Жълти картони: Васил Панайотов, Фелипе Кардозо (Черно море); Емерсон Родригез, Диниш Алмейда (Лудогорец);

Състави:

Черно море – Кристиан Томов, Живко Атанасов, Влатко Дробаров, Асен Дончев, Даниел Мартин, Давид Телеш (66-ата мин. Георги Лазаров), Асен Чандъров (90+4 мин. Росен Стефанов), Жоао Педро (66-ата мин. Фелипе Кардозо), Николай Златев (83-ата чин. Уеслен Жуниор), Селсо Сидни, Васил Панайотов;

Лудогорец - Серджио Падт, Антон Недялков (80-ата мин. Иван Йорданов), Диниш Алмейда, Кайо Видал, Франциско Сон, Ивайло Чочев, Дерой Дуарте, Оливие Вердон, Ив Ерик Биле (80-ата чин. Матеус Машадо), Педро Нареси (61-ва мин. Петър Станич), Бернард Текпетей (40-ата мин. Емерсон Родригес);

Черно море и Лудогорец не успяха да си отбележат гол и завършиха 0:0 в мач от 14-ия кръг на Първа лига. След този резултата Лудогорец излезе на третото място във временното класиране с 24 точки, колкото имат и четвъртият Локомотив Пловдив и петият – Черно море.

Веднага след първия съдийски сигнал двата отбора се хвърлиха в здрава битка на терена. И домакините, и гостите обаче трудно стигаха до сериозно положение. Първата възможност в мача бе за шампионите в 11-ата минута, когато Кайо Видал стреля опасно от дъгата на наказателното поле, но вратарят на Черно море Кристиан Томов внимаваше и боксира топката. В 36-ата минута Франциско Сон центрира от свободен удар, а Диниш Алмейда засече топката с глава, но тя премина встрани от вратата на домакините. В същата минута в ответната атака на домакините Даниел Мартин центрира отляво в наказателното поле на Лудогорец, а Васил Панайотов стреля с глава, но стражът на гостуващия тим Серджио Падт успя да избие. В 41-ата минута вратарят на домакините Кристиан Томов спаси опасен удар от десетина метра на Дерой Дуарте. В 45+1 минута на първата част вратарят Серджио Падт предотврати сигурен гол, след като боксира топката след опасен удар на Асен Чандъров от десетина метра.

В 55-ата минута гостите можеха да открият резултата. След грешка на Селсо Сидни топката стигна до Ив Ерик Биле, който стреля от повече от 20 метра, но за късмет на Черно море топката премина встрани от вратата. В 58-ата минута Ивайло Чочев стреля опасно от пряк свободен удар, почти фронтално срещу вратата на Черно море, но стражът Кристиан Томов успя да спаси. В 68-ата минута след центриране в наказателното поле на Лудогорец, топката стигна до Живко Атанасов, който се завъртя по оста си и стреля, но топката мина встрани от вратата. В 75-ата минута Селсо Сидни стреля от около 30-ина метра по диагонал, на вратарят Серджио Падт показа класа и боксира топката. В 82-рата минута вратарят Кристиан Томов спаси опасен удар на Иван Йорданов.