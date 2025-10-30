До 18 месеца ще имаме оценка за въздействието върху околната среда на добива на литий в Сърбия, обяви председателят на Скупщината Ана Бърнабич

Председателят на Народната Скупщина на Сърбия Ана Бърнабич обяви, че до 18 месеца ще бъде готова оценката за въздействието върху околната среда на добива на литий в западната част страната, съобщи агенция ТАНЮГ.

„Проектът в момента е във фазата на оценка на въздействието върху околната среда и вероятно ще имаме резултатите след около 18 месеца, след което ще вземем окончателно решение дали да продължим с проекта или не“, каза Бърнабич по време на панел, озаглавен „Сигурност срещу устойчивост: Скритите разходи на геополитическата надпревара за минерали“, като част от Парижкия форум за мир.

Бърнабич заяви, че литиевите запаси на Сърбия са значителни, тъй като се смята, че те биха могли да задоволят до 90 процента от търсенето в страните от Европейския съюз.

„Доволна съм, че миналата година подписахме споразумение за стратегическо партньорство с ЕС, защото взехме стратегическо и политическо решение, че искаме като страна кандидат-член на ЕС нашият литий да бъде част от европейската устойчивост и конкурентоспособност“, каза председателят на Народната Скупщина.

Бърнабич припомни, че проектът за литий в Сърбия е избран за един от 13-те стратегически проекта на Европейския съюз.

„Успоредно с това е от голямо значение за нас да продължим с прозрачна и открита комуникация с гражданите, особено в местните общности, където се намира находището, за да гарантираме, че те са информирани, включени и ангажирани във връзка с този проект“, подчерта Бърнабич.

Ако се експлоатира литий, добавя тя, е важно цялата верига за доставки да е в Сърбия, за да остане добавената стойност в страната.

Проектът „Ядар“ за добив на литий в Западна Сърбия на мултинационалния минен гигант „Рио Тинто“ (Rio Tinto) получи нов тласък през юни тази година, след като ЕС го включи в списъка си със стратегически нови проекти за критични суровини, добивани извън блока.

Пътят към получаването на новия статут беше открит през 2024 г., когато сръбските власти и вицепрезидентът на Европейската комисия Марош Шефчович, в присъствието на тогавашния германски канцлер Олаф Шолц и сръбския президент Александър Вучич, подписаха Меморандум за разбирателство, който даде началото на Стратегическо партньорство в областта на устойчивите суровини, електрическите превозни средства и веригите за създаване на стойност при производството на батериите.

Властите в Сърбия, която е страна кандидат за членство в ЕС, виждат в проекта „Ядар“ възможност за икономическо развитие и повишаване на жизнения стандарт.

Граждани, политици и екоаткивисти от години протестират срещу добива на литий в страната.