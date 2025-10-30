Мащабна операция на босненската полиция с помощта на хърватски полицаи срещу трафиканти на мигранти се осъществява в пограничен район

В района на Велика Кладуша в Босна и Херцеговина и в окръг Сисак-Мославина в Хърватия е в ход полицейска операция, насочена към предотвратяване и разкриване на афганистански престъпни групи, действащи в граничната зона, съобщиха от босненската Държавна агенция за разследване и защита (СИПА), цитирани от босненската редакция на Евронюз.

Целта на операцията е да се локализират, идентифицират и арестуват членове на организирани престъпни групи, съставени от мигранти с произход от Афганистан, които са свързани с отвличания, грабежи, изнудване и други престъпни деяния, извършени срещу други мигранти в Унско-Санския кантон и Босна и Херцеговина, пояснява Евронюз.

В операцията участват над 300 полицаи от полицейските органи на Босна и Херцеговина и полицаи от Хърватия.

Целевата престъпна група е обвинена в криминални престъпления като организиране на група или сдружение за извършване на престъплението нелегален трафик на хора, организирана престъпност, отвличане, изнудване, незаконно притежание на оръжие или взривни вещества.

Членове на СИПА участват в операцията в сътрудничество със служители на Министерството на вътрешните работи на Унско-санския кантон, Граничната полиция на Босна и Херцеговина, Федералната полицейска администрация, Полицейската администрация на Министерството на вътрешните работи на Сараевоския кантон и служители на Службата за чужденци на Босна и Херцеговина с подкрепата на Агенцията за разузнаване и сигурност на Босна и Херцеговина.

Тази съвместна операция е резултат от дългогодишна всеотдайна работа и сътрудничество на полицията на Унско-санския кантон с други полицейски агенции в Босна и Херцеговина, съобщиха от босненското МВР.

Операцията се провежда под надзора на Прокуратурата на Босна и Херцеговина и Кантоналната прокуратура на Унско-санския кантон.