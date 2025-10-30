Годишният доклад за дейността на Комисията за регулиране на съобщенията за 2024 г. беше приет от ресорната комисия в НС

Комисията по транспорт и съобщения прие с 11 гласа "за“, трима "против“ и трима "въздържал се“ годишния доклад за дейността на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) за 2024 г., внесен от регулатора на 27 юни 2025 г.

Общият обем на пазара на електронни съобщения в България през 2024 г. възлиза на близо 4 млрд. лева, което представлява ръст от 5,7 процента спрямо предходната година, показва анализът на КРС. Докладът бе представен пред депутатите от заместник-председателя на комисията Кристина Андонова-Хитрова.

По думите ѝ секторът на електронните съобщения запазва стабилен дял от около 2 процента от брутния вътрешен продукт на страната. Най-голям дял от приходите – 54,1 процента, се формира от услугите за пренос на данни и достъп до интернет, следвани от гласовите услуги (фиксирани и мобилни) с 25,8 процента от общия обем.

Според анализа на КРС в четири от пет пазарни сегмента се отчита ръст на приходите спрямо предходната година – най-вече при услугите за интернет достъп, радиотелевизионно разпръскване и предоставянето на други електронни услуги.

През 2024 г. няма съществено изменение в пазарните дялове на предприятията, предлагащи достъп до фиксирани гласови услуги. "Виваком" заемавтора позиция по брой абонати, лидер по брой абонати продължава да бъде "А1 България", а на база приходи водеща позиция заема "Йеттел".

Докладът отчита и повишаване на броя на абонатите в фиксираните широколентови мрежи с около 25 процента годишно, което според КРС потвърждава тенденцията за нарастващо търсене на високоскоростен интернет.

Инвестициите в изграждането и поддържането на електронни съобщителни мрежи през 2024 г. са се увеличили с около 1 процент, като над 42 процента от общия обем инвестиции в сектора са насочени към модернизация на инфраструктурата.

"Данните в доклада показват устойчиво развитие и добра конкурентна среда в сектора. Това създава предпоставки за продължаване на възходящата тенденция и през следващата година", заяви Хитрова, представяйки анализа.