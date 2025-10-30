Общинският съвет във Варна одобри отпускането на 250 000 лева за баскетболния клуб Черно море Тича

Общинският съвет във Варна на своето заседание днес одобри отпускането на 250 000 лева за баскетболния клуб Черно море Тича. Средствата ще бъдат осигурени от бюджета на общината за 2026 г. и са за подпомагане развитието на клуба и участието му в национални надпревари.

Финансовата подкрепа ще покрие разходи, свързани с участието на отбора в Националната баскетболна лига, както и в турнира за Купата на България. Освен това отпуснатите средства ще подпомогнат дейността на детско-юношеската школа на клуба, като ще бъдат използвани за покриване на разходите за участие на младите баскетболисти в държавните първенства.

Част от финансирането ще бъде насочена към осигуряване на участието на отбора в държавното първенство по баскетбол на колички.

БТА припомня, че в средата на миналия месец Общинският съвет даде съгласие за сключване на споразумение между общината и Сдружение с нестопанска цел Футболен клуб Спартак 1918, като в резултат на споразумението футболният клуб ще получи 550 000 лева за покриване на задълженията на клуба към Националната агенция за приходите (НАП).