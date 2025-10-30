Подробно търсене

Общинският съвет във Варна одобри отпускането на 250 000 лева за баскетболния клуб Черно море Тича

Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
Общинският съвет във Варна одобри отпускането на 250 000 лева за баскетболния клуб Черно море Тича
Общинският съвет във Варна одобри отпускането на 250 000 лева за баскетболния клуб Черно море Тича
Снимка: Архив/БТА
Варна,  
30.10.2025 18:23
 (БТА)

Общинският съвет във Варна на своето заседание днес одобри отпускането на 250 000 лева за баскетболния клуб Черно море Тича. Средствата ще бъдат осигурени от бюджета на общината за 2026 г. и са за подпомагане развитието на клуба и участието му в национални надпревари.

Финансовата подкрепа ще покрие разходи, свързани с участието на отбора в Националната баскетболна лига, както и в турнира за Купата на България. Освен това отпуснатите средства ще подпомогнат дейността на детско-юношеската школа на клуба, като ще бъдат използвани за покриване на разходите за участие на младите баскетболисти в държавните първенства.

Част от финансирането ще бъде насочена към осигуряване на участието на отбора в държавното първенство по баскетбол на колички.

БТА припомня, че в средата на миналия месец Общинският съвет даде съгласие за сключване на споразумение между общината и Сдружение с нестопанска цел Футболен клуб Спартак 1918, като в резултат на споразумението футболният клуб ще получи 550 000 лева за покриване на задълженията на клуба към Националната агенция за приходите (НАП).

/ЛРМ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:56 на 30.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация