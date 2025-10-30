Промени в размера на наема за отдаване на електрическите автобуси приеха общинските съветници в Монтана. Транспортните средства са шест и са закупени от Община Монтана по съвместен проект с Община Враца, финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост.

С решение на общинския съвет от 26.06.2025 г. е определен размера на наема от 1300 лв. без ДДС за всеки един от шестте електрически автобуси. Необходимата промяна е наемът да се отнася, както електрическите автобуси, така и за осемте броя зарядни станции за тях. За определяне на размера на наема е изготвен доклад от лицензиран оценител.

С това изменение месечният наем от 1300 лв. без ДДС ще включва ползването на един електрически автобус, една бавна зарядна станция от 22 kW и 1/3 бърза зарядна станция от 90 kW.