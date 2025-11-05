Подробно търсене

Служителите, приготвящи напитки от кафе, във веригата "Старбъкс" в САЩ подготвят масов протест, съобщава Блумбърг

Марин Милков
Служителите, приготвящи напитки от кафе, във веригата "Старбъкс" в САЩ подготвят масов протест, съобщава Блумбърг
Служителите, приготвящи напитки от кафе, във веригата "Старбъкс" в САЩ подготвят масов протест, съобщава Блумбърг
Снимка: AP/Gene J. Puskar
Сиатъл,  
05.11.2025 20:13
 (БТА)

Баристите ("човекът зад бара" - служителите приготвящи напитки от кафе - бел. ред.), работещи във веригата кафенета "Старбъкс" (Starbucks) в САЩ, членуващи в профсъюза "Старбъкс Уъркърс Юнайтед" (Starbucks Workers United), се подготвят за стачка през следващата седмица. Протестните действия може да засегнат един от най-натоварените дни за веригата кафенета, съобщава Ройтерс, позовавайки се на Блумбърг.

Членовете на профсъюза са гласували да дадат правомощия на ръководството на синдиката да обяви спиране на работния процес по всяко време. 

Очаква се стачките да се проведат в над 25 града в САЩ, като броят им може да нарасне, ако не се постигне напредък в преговорите.

"Старбъкс Уъркърс Юнайтед" представлява над 12 000 баристи в 550 кафенета. Синдикатът настоява за договор, който включва подобрено персонално осигуряване, по-високи заплати и защита на работното място. 

Въпреки че синдикалните работници са малка част от персонала на "Старбъкс" в САЩ, решението за стачка се случва преди натоварения празничен сезон и усилията на главния изпълнителен директор Брайън Никъл да подобри продажбите чрез инвестиции в подобряване на клиентското изживяване и времето за обслужване.

До този момент Ройтерс не е получил коментар от "Старбъкс", както и от профсъюза.

/СЛС/

Свързани новини

04.11.2025 11:48

"Старбъкс" продава контрола върху операциите си в Китай на "Боюй" и се стреми към бърз растеж

Веригата кафенета "Старбъкс" (Starbucks) обяви, че ще продаде контрола над операциите си в Китай на "Боюй Кепитъл" (Boyu Capital) в сделка, която оценява бизнеса на 4 милиарда долара, предаде Ройтерс.  Базираната в Сиатъл верига кафенета съобщи, че
01.02.2025 14:59

"Старбъкс" и профсъюз на служителите на веригата в САЩ със споразумение да не се съдят

Веригата кафенета "Старбъкс" (Starbucks) и профсъюз, който защитава правата на над 10 000 от нейните служители в САЩ, са постигнали споразумение да оттеглят съдебните искове, които са завели едни срещу друг. Това съобщи компанията, цитирана от
23.08.2024 11:50

Новият главен изпълнителен директор на "Старбъкс" ще ходи на работа със самолет

Новият главен изпълнителен директор на американската корпорация "Старбъкс" (Starbucks) още не е встъпил в длъжност, но работните му условия вече предизвикаха полемика, предаде Франс прес.  Брайън Никъл, който от началото на септември ще поеме ролята

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:50 на 05.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация