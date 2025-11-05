Служителите, приготвящи напитки от кафе, във веригата "Старбъкс" в САЩ подготвят масов протест, съобщава Блумбърг

Баристите ("човекът зад бара" - служителите приготвящи напитки от кафе - бел. ред.), работещи във веригата кафенета "Старбъкс" (Starbucks) в САЩ, членуващи в профсъюза "Старбъкс Уъркърс Юнайтед" (Starbucks Workers United), се подготвят за стачка през следващата седмица. Протестните действия може да засегнат един от най-натоварените дни за веригата кафенета, съобщава Ройтерс, позовавайки се на Блумбърг.

Членовете на профсъюза са гласували да дадат правомощия на ръководството на синдиката да обяви спиране на работния процес по всяко време.

Очаква се стачките да се проведат в над 25 града в САЩ, като броят им може да нарасне, ако не се постигне напредък в преговорите.

"Старбъкс Уъркърс Юнайтед" представлява над 12 000 баристи в 550 кафенета. Синдикатът настоява за договор, който включва подобрено персонално осигуряване, по-високи заплати и защита на работното място.

Въпреки че синдикалните работници са малка част от персонала на "Старбъкс" в САЩ, решението за стачка се случва преди натоварения празничен сезон и усилията на главния изпълнителен директор Брайън Никъл да подобри продажбите чрез инвестиции в подобряване на клиентското изживяване и времето за обслужване.

До този момент Ройтерс не е получил коментар от "Старбъкс", както и от профсъюза.