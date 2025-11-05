Лудогорец има възможност да се противопостави на Ференцварош, заяви треньорът на българския шампион Тодор Живондов

Лудогорец има сили да се противопостави на Ференцварош в мача между двата отбора от основната фаза в Лига Европа, категоричен е временният старши треньор на българския шампион Тодор Живондов. Разградчани вече играха срещу първенеца на Унгария на по-ранен етап от Шампионската лига през настоящия сезон. Краен победител с общ резултат 3:0 беше отборът от Будапеща.

"Футболистите, които са тук, ще се справят с мача. За този период, в който сме заедно, те показват, че имат желание да променят енергията в състава, както и резултатите. Имам им пълно доверие и те се справят повече от отлично в тренировъчния процес. Лудогорец се нуждае от това, за да започне да печели. Знаем тежестта на този двубой, но вече сме в ситуация, в която трябва да играем на максималните си моментни възможности и дори да ги надхвърлим. Целта ни е да поставим началото на серия, в която Лудогорец да покаже друго лице. Вярвам, че мачът ще бъде интересен и ще имаме различна енергия", заяви Живондов по време на пресконференция.

Той призова играчите към спокойствие, след като вижда старание в целия състав.

"Ключовата дума за нас е спокойствие. Има много важни компоненти от играта на Ференцварош, на които трябва да се обърне по-сериозно внимание. Ние сме го направили, но ще трябва да го покажем утре по време на двубоя. Виждам изключително старание от страна на футболистите. Този двубой е с изключителна тежест. Все отнякъде трябва да започнем да печелим и да подобряваме нашето представяне. Лудогорец може да се справи, остана просто да видим дали можем да влезем в серия, за да бъде по-различно самочувствието ни. Постигне ли се това нещо, двубоите ще се печелят една идея по-лесно. Искам да променя желанието за игра. Ако започнем да печелим единоборствата и имаме добро позициониране за втора топка, ще можем след това да развием добри контри", добави още специалистът.

Капитанът на българския шампион Антон Недялков очаква различен двубой в сравнение с този през лятото срещу унгарския гранд.

"Не бих нарекъл този мач реванш. Всеки може да има мнение и да казва каквото си поиска. Всеки мач е отделен. Миналият беше различен, защото сега се борим за точки. Трябва да върнем лицето на Лудогорец, което в момента не се вижда толкова добре. Винаги трябва да си готов, че нещо може да се случи. Имаме всички възможности и ресурс, за да излезем от тази ситуация. Нашата работа е тук на терена. Искаме да дадем нужната увереност, че са взели правилното решение за излизане от ситуацията", коментира опитният защитник пред медиите.

Ференцварош има актив от 7 точки, докато Лудогорец е с 3 пункта.